Жители Губкинского (ЯНАО) попросили местные власти закупить лодки, чтобы родители смогли отводить детей в детсад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написала Алеся Мокан, приложив фото огромной лужи.
«Уважаемый Андрей Михайлович! Подскажите, как вести ребенка в сад? Закупите лодки что ли? Детский сад „Брусничка“», — сообщила автор в группе «Губкинский — город мечты».
Местные жители в комментарии также выразили негодование. «Какое-то позорище, а не город мечты!» — написала Алина Оноприенко. «А я вот думаю, как ребенок, до школы доплывет?» — добавила Алена Растворова.
Агентство направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответа не поступило.
Ранее жители Салехарда просили якорь, потому что боялись, что их дом уплывет. Горожане жаловались на бездействие коммунальных служб.
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