Жители города ЯНАО просят лодки, чтобы добраться до детсада. Фото

24 апреля 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Жительница Губкинского попросила лодку, чтобы отвезти ребенка в детсад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Губкинского (ЯНАО) попросили местные власти закупить лодки, чтобы родители смогли отводить детей в детсад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написала Алеся Мокан, приложив фото огромной лужи. «Уважаемый Андрей Михайлович! Подскажите, как вести ребенка в сад? Закупите лодки что ли? Детский сад „Брусничка“», — сообщила автор в группе «Губкинский — город мечты». Местные жители в комментарии также выразили негодование. «Какое-то позорище, а не город мечты!» — написала Алина Оноприенко. «А я вот думаю, как ребенок, до школы доплывет?» — добавила Алена Растворова. Агентство направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответа не поступило. Ранее жители Салехарда просили якорь, потому что боялись, что их дом уплывет. Горожане жаловались на бездействие коммунальных служб. Лужа Алеся Мокан Территория детсада Алеся Мокан

Жители Губкинского (ЯНАО) попросили местные власти закупить лодки, чтобы родители смогли отводить детей в детсад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написала Алеся Мокан, приложив фото огромной лужи. «Уважаемый Андрей Михайлович! Подскажите, как вести ребенка в сад? Закупите лодки что ли? Детский сад „Брусничка“», — сообщила автор в группе «Губкинский — город мечты». Местные жители в комментарии также выразили негодование. «Какое-то позорище, а не город мечты!» — написала Алина Оноприенко. «А я вот думаю, как ребенок, до школы доплывет?» — добавила Алена Растворова. Агентство направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответа не поступило. Ранее жители Салехарда просили якорь, потому что боялись, что их дом уплывет. Горожане жаловались на бездействие коммунальных служб.