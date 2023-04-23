23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

Жители города ЯНАО просят лодки, чтобы добраться до детсада. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пруд, катание на лодке, озеро, лето в городе
Жительница Губкинского попросила лодку, чтобы отвезти ребенка в детсад Фото:

Жители Губкинского (ЯНАО) попросили местные власти закупить лодки, чтобы родители смогли отводить детей в детсад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написала Алеся Мокан, приложив фото огромной лужи.

«Уважаемый Андрей Михайлович! Подскажите, как вести ребенка в сад? Закупите лодки что ли? Детский сад „Брусничка“», — сообщила автор в группе «Губкинский — город мечты».

Местные жители в комментарии также выразили негодование. «Какое-то позорище, а не город мечты!» — написала Алина Оноприенко. «А я вот думаю, как ребенок, до школы доплывет?» — добавила Алена Растворова.

Агентство направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее жители Салехарда просили якорь, потому что боялись, что их дом уплывет. Горожане жаловались на бездействие коммунальных служб.

Лужа
Лужа
Территория детсада
Территория детсада

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Жители Губкинского (ЯНАО) попросили местные власти закупить лодки, чтобы родители смогли отводить детей в детсад. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написала Алеся Мокан, приложив фото огромной лужи. «Уважаемый Андрей Михайлович! Подскажите, как вести ребенка в сад? Закупите лодки что ли? Детский сад „Брусничка“», — сообщила автор в группе «Губкинский — город мечты». Местные жители в комментарии также выразили негодование. «Какое-то позорище, а не город мечты!» — написала Алина Оноприенко. «А я вот думаю, как ребенок, до школы доплывет?» — добавила Алена Растворова. Агентство направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответа не поступило. Ранее жители Салехарда просили якорь, потому что боялись, что их дом уплывет. Горожане жаловались на бездействие коммунальных служб.
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