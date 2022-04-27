С приходом весны снег начал таять и образовалась большая лужа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители дома по улице Гаражная, 1 в Салехарде боятся, что их дом может уплыть — двор многоквартирника никто не чистил от снега, который начал таять, в результате чего образовалась огромная лужа. Об этом написали ямальцы в соцсети «ВКонтакте».

«Гаражная, 1 вокруг „омывается“, и со всех сторон ни подъехать, ни мимо проехать. Нужно у администрации якорь просить, чтоб дом не уплыл в плавание, а то заснул на Гаражной, а проснулся на Комбинатской», — написал пользователь Васген Махномаров в группе «Подслушано в Салехарде».

Этот комментарий ямалец оставил под постом жильца дома по улице Гаражная, который просит мэра города разобраться в ситуации. «Господин мэр, может вы расследуете, как выражаются ваши чиновники, белое пятно, никому не принадлежащее по адресу Гаражная, 1, где ни разу не вывозился снег за всю зиму, как выходить из подъезда?» — написал и приложил фото пользователь, пожелавший остаться анонимным.

Администрация Салехарда ответила в комментариях и также приложила фото дома, на котором нет воды. «По информации УО возле подъездов воды нет», — написала мэрия. В пресс-службу властей города был направлен запрос с просьбой прояснить ситуацию. Там пообещали подготовить ответ позже.

Ранее сообщалось об еще одном жителе ЯНАО, которому нечищенная от снега дорога принесла много проблем. У дома пенсионера образовалось озеро, затопившее теплотрассу и подъезд к его дому.

Фото от жильца дома по улице Гаражная, 1 в Салехарде Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Подслушано в Салехарде»

Фото от мэрии Салехарда дома по улице Гаражная, 1 в Салехарде Социальная сеть «ВКонтакте», Администрация Салехарда