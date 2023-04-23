В Перми почти тысячу уличных камер подключили к системе распознавания лиц

В Пермском крае уличные камеры видеонаблюдения активно подключают к единой системе, которая позволяет распознавать лица людей. В городах региона такой возможностью обладают около двух тысяч камер, почти тысяча из них в Перми.
«В Пермском крае подключили к интеллектуальной платформе видеонаблюдения почти две тысячи камер. Система оснащена функционалом биометрической видеоаналитики, то есть может осуществлять поиск и определение лиц по фото», — сообщали URA.RU в компании «Ростелеком». В Перми работает 969 камер с такими функциями
По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, 2024 году их количество увеличится до трех с половиной тысяч. Единую систему видеонаблюдения в Прикамье запустили в марте 2022 года. К ней имеют доступ ФСБ, МВД, министерство территориальной безопасности края, минтранс и другие ведомства.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.