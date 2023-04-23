23 апреля 2023
22 апреля 2023

В Перми почти тысячу уличных камер подключили к системе распознавания лиц

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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, видеонаблюдение на улице, камеры наблюдения, видеофиксация, видеонаблюдение
Сеть умных камер в Перми расширяется Фото:

В Пермском крае уличные камеры видеонаблюдения активно подключают к единой системе, которая позволяет распознавать лица людей. В городах региона такой возможностью обладают около двух тысяч камер, почти тысяча из них в Перми.

«В Пермском крае подключили к интеллектуальной платформе видеонаблюдения почти две тысячи камер. Система оснащена функционалом биометрической видеоаналитики, то есть может осуществлять поиск и определение лиц по фото», — сообщали URA.RU в компании «Ростелеком». В Перми работает 969 камер с такими функциями

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, 2024 году их количество увеличится до трех с половиной тысяч. Единую систему видеонаблюдения в Прикамье запустили в марте 2022 года. К ней имеют доступ ФСБ, МВД, министерство территориальной безопасности края, минтранс и другие ведомства.

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В Пермском крае уличные камеры видеонаблюдения активно подключают к единой системе, которая позволяет распознавать лица людей. В городах региона такой возможностью обладают около двух тысяч камер, почти тысяча из них в Перми. «В Пермском крае подключили к интеллектуальной платформе видеонаблюдения почти две тысячи камер. Система оснащена функционалом биометрической видеоаналитики, то есть может осуществлять поиск и определение лиц по фото», — сообщали URA.RU в компании «Ростелеком». В Перми работает 969 камер с такими функциями По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, 2024 году их количество увеличится до трех с половиной тысяч. Единую систему видеонаблюдения в Прикамье запустили в марте 2022 года. К ней имеют доступ ФСБ, МВД, министерство территориальной безопасности края, минтранс и другие ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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