В Перми почти тысячу уличных камер подключили к системе распознавания лиц

24 апреля 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Сеть умных камер в Перми расширяется Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае уличные камеры видеонаблюдения активно подключают к единой системе, которая позволяет распознавать лица людей. В городах региона такой возможностью обладают около двух тысяч камер, почти тысяча из них в Перми. «В Пермском крае подключили к интеллектуальной платформе видеонаблюдения почти две тысячи камер. Система оснащена функционалом биометрической видеоаналитики, то есть может осуществлять поиск и определение лиц по фото», — сообщали URA.RU в компании «Ростелеком». В Перми работает 969 камер с такими функциями По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, 2024 году их количество увеличится до трех с половиной тысяч. Единую систему видеонаблюдения в Прикамье запустили в марте 2022 года. К ней имеют доступ ФСБ, МВД, министерство территориальной безопасности края, минтранс и другие ведомства.

В Пермском крае уличные камеры видеонаблюдения активно подключают к единой системе, которая позволяет распознавать лица людей. В городах региона такой возможностью обладают около двух тысяч камер, почти тысяча из них в Перми. «В Пермском крае подключили к интеллектуальной платформе видеонаблюдения почти две тысячи камер. Система оснащена функционалом биометрической видеоаналитики, то есть может осуществлять поиск и определение лиц по фото», — сообщали URA.RU в компании «Ростелеком». В Перми работает 969 камер с такими функциями По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, 2024 году их количество увеличится до трех с половиной тысяч. Единую систему видеонаблюдения в Прикамье запустили в марте 2022 года. К ней имеют доступ ФСБ, МВД, министерство территориальной безопасности края, минтранс и другие ведомства.