23 апреля 2023

В Екатеринбурге мужчина напал на мальчика из-за шапки с буквой Z. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизация. Свердловская область, спецоперация, буква z, сво
Символ Z вызвал негодование у екатеринбуржца Фото:

В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать.

«Девятилетний мальчик шел к репетитору, когда его схватил за руку прохожий. Мужчина матом объяснил ребенку, что он против СВО. Мальчик испугался, но смог вырваться и убежать», — сообщает издание Justmedia в своем telegram-канале.

Как пояснила мама потерпевшего, сын попросил нашить ему букву Z, так как отец работает в Росгвардии, а мальчик очень этим гордится. Родители решили наказать мужчину и написали заявление в полицию, но в нем они просят возбудить дело не о нападении на ребенка, а о дискредитации ВС РФ.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что уточнять информацию и вернутся с обратной связью чуть позже.

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В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. «Девятилетний мальчик шел к репетитору, когда его схватил за руку прохожий. Мужчина матом объяснил ребенку, что он против СВО. Мальчик испугался, но смог вырваться и убежать», — сообщает издание Justmedia в своем telegram-канале. Как пояснила мама потерпевшего, сын попросил нашить ему букву Z, так как отец работает в Росгвардии, а мальчик очень этим гордится. Родители решили наказать мужчину и написали заявление в полицию, но в нем они просят возбудить дело не о нападении на ребенка, а о дискредитации ВС РФ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что уточнять информацию и вернутся с обратной связью чуть позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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