В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать.
«Девятилетний мальчик шел к репетитору, когда его схватил за руку прохожий. Мужчина матом объяснил ребенку, что он против СВО. Мальчик испугался, но смог вырваться и убежать», — сообщает издание Justmedia в своем telegram-канале.
Как пояснила мама потерпевшего, сын попросил нашить ему букву Z, так как отец работает в Росгвардии, а мальчик очень этим гордится. Родители решили наказать мужчину и написали заявление в полицию, но в нем они просят возбудить дело не о нападении на ребенка, а о дискредитации ВС РФ.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что уточнять информацию и вернутся с обратной связью чуть позже.
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