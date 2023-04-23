В Екатеринбурге мужчина напал на мальчика из-за шапки с буквой Z. Видео

24 апреля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Символ Z вызвал негодование у екатеринбуржца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. «Девятилетний мальчик шел к репетитору, когда его схватил за руку прохожий. Мужчина матом объяснил ребенку, что он против СВО. Мальчик испугался, но смог вырваться и убежать», — сообщает издание Justmedia в своем telegram-канале. Как пояснила мама потерпевшего, сын попросил нашить ему букву Z, так как отец работает в Росгвардии, а мальчик очень этим гордится. Родители решили наказать мужчину и написали заявление в полицию, но в нем они просят возбудить дело не о нападении на ребенка, а о дискредитации ВС РФ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что уточнять информацию и вернутся с обратной связью чуть позже.

В Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать. «Девятилетний мальчик шел к репетитору, когда его схватил за руку прохожий. Мужчина матом объяснил ребенку, что он против СВО. Мальчик испугался, но смог вырваться и убежать», — сообщает издание Justmedia в своем telegram-канале. Как пояснила мама потерпевшего, сын попросил нашить ему букву Z, так как отец работает в Росгвардии, а мальчик очень этим гордится. Родители решили наказать мужчину и написали заявление в полицию, но в нем они просят возбудить дело не о нападении на ребенка, а о дискредитации ВС РФ. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там заявили, что уточнять информацию и вернутся с обратной связью чуть позже.