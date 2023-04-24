Глава украинской разведки Буданов анонсировал решающую битву на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, 120мм возимый миномет 2б11
В ближайшее время Украина примет участие в знаковом сражении, заявил Кирилл Буданов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовится к решающей битве в своей новейшей истории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, — это является тайной», — заявил Буданов, его слова приводит «РБК-Украина».

По словам замминистра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ начали контрнаступление 19 апреля. Австрийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у Киева есть три варианта для атаки. Среди них он выделил массированный удар ВСУ по одному направлению. Журналисты газеты Financial Times отметили, что президент Украины Владимир Зеленский боится провала наступательной операции, передает RT. Они добавили, что Украине может не хватит подготовленных штурмовых отрядов.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина готовится к решающей битве в своей новейшей истории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, — это является тайной», — заявил Буданов, его слова приводит «РБК-Украина». По словам замминистра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ начали контрнаступление 19 апреля. Австрийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у Киева есть три варианта для атаки. Среди них он выделил массированный удар ВСУ по одному направлению. Журналисты газеты Financial Times отметили, что президент Украины Владимир Зеленский боится провала наступательной операции, передает RT. Они добавили, что Украине может не хватит подготовленных штурмовых отрядов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...