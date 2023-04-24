Глава украинской разведки Буданов анонсировал решающую битву на Украине

24 апреля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Украина примет участие в знаковом сражении, заявил Кирилл Буданов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к решающей битве в своей новейшей истории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, — это является тайной», — заявил Буданов, его слова приводит «РБК-Украина». По словам замминистра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ начали контрнаступление 19 апреля. Австрийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у Киева есть три варианта для атаки. Среди них он выделил массированный удар ВСУ по одному направлению. Журналисты газеты Financial Times отметили, что президент Украины Владимир Зеленский боится провала наступательной операции, передает RT. Они добавили, что Украине может не хватит подготовленных штурмовых отрядов.

Украина готовится к решающей битве в своей новейшей истории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, — это является тайной», — заявил Буданов, его слова приводит «РБК-Украина». По словам замминистра обороны Украины Анна Маляр, ВСУ начали контрнаступление 19 апреля. Австрийский генерал в отставке Мик Райан заявил, что у Киева есть три варианта для атаки. Среди них он выделил массированный удар ВСУ по одному направлению. Журналисты газеты Financial Times отметили, что президент Украины Владимир Зеленский боится провала наступательной операции, передает RT. Они добавили, что Украине может не хватит подготовленных штурмовых отрядов.