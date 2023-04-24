Австрийский генерал назвал три сценария украинского контрнаступления

Австрийский генерал Райан: у ВСУ есть три сценария для весенного контрнаступления
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Украина может использовать силы для атаки по одному направлению, заявил Мик Райан Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У ВСУ есть три сценария для контрнаступления. Во время первого Украина может использовать все ресурсы для наступления, а второй и третий сценарий предполагает разделение ударной силы на несколько направлений. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан.

«Во-первых, они могут пойти с одной большой атакой, используя все, что у них есть; во-вторых, они могли бы разделить эти силы между одновременными нападениями на юге и востоке; или, в-третьих, они могли бы принять решение о менее масштабных атаках как на юге, так и на востоке, которые не координируются», — заявил Мик Райан, его слова приводит британская газета Daily Mail.

Украина начала контрнаступление 19 апреля, по словам замминистра обороны Украины Анна Маляр. Однако один из российских военнослужащих, участвующий в спецоперации, заявил, что наступление проходит безуспешно. Он отметил, что Украины изменила только состав своих подразделений в армии.

Во время утечки секретных документов Пентагона, касающихся украинского кризиса, выяснилось, что Украина не готова к наступлению. Это связано с отсутствием необходимой военной техники и боеприпасов, передает «Федеральное агентство новостей».

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У ВСУ есть три сценария для контрнаступления. Во время первого Украина может использовать все ресурсы для наступления, а второй и третий сценарий предполагает разделение ударной силы на несколько направлений. Об этом заявил австралийский генерал в отставке Мик Райан. «Во-первых, они могут пойти с одной большой атакой, используя все, что у них есть; во-вторых, они могли бы разделить эти силы между одновременными нападениями на юге и востоке; или, в-третьих, они могли бы принять решение о менее масштабных атаках как на юге, так и на востоке, которые не координируются», — заявил Мик Райан, его слова приводит британская газета Daily Mail. Украина начала контрнаступление 19 апреля, по словам замминистра обороны Украины Анна Маляр. Однако один из российских военнослужащих, участвующий в спецоперации, заявил, что наступление проходит безуспешно. Он отметил, что Украины изменила только состав своих подразделений в армии. Во время утечки секретных документов Пентагона, касающихся украинского кризиса, выяснилось, что Украина не готова к наступлению. Это связано с отсутствием необходимой военной техники и боеприпасов, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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