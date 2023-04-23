Челябинец напал на фельдшера скорой помощи

24 апреля 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Буйного пациента забрали сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Челябинска напал на фельдшера скорой, когда та пыталась оказать ему медицинскую помощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии региона, он ударил женщину ногой в грудь. «К бойцам вневедомственной охраны обратилась 29-летняя фельдшер бригады. Она пояснила, что нажала кнопку тревожной сигнализации из-за агрессивного пациента, которому оказывала медицинскую помощь, а он нанес ей удар ногой в грудную клетку», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что буйным пациентом оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Житель Челябинска напал на фельдшера скорой, когда та пыталась оказать ему медицинскую помощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии региона, он ударил женщину ногой в грудь. «К бойцам вневедомственной охраны обратилась 29-летняя фельдшер бригады. Она пояснила, что нажала кнопку тревожной сигнализации из-за агрессивного пациента, которому оказывала медицинскую помощь, а он нанес ей удар ногой в грудную клетку», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что буйным пациентом оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.