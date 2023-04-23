23 апреля 2023
22 апреля 2023

Челябинец напал на фельдшера скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейский, медик, скорая помошь
Буйного пациента забрали сотрудники полиции Фото:

Житель Челябинска напал на фельдшера скорой, когда та пыталась оказать ему медицинскую помощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии региона, он ударил женщину ногой в грудь.

«К бойцам вневедомственной охраны обратилась 29-летняя фельдшер бригады. Она пояснила, что нажала кнопку тревожной сигнализации из-за агрессивного пациента, которому оказывала медицинскую помощь, а он нанес ей удар ногой в грудную клетку», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

В ведомстве отметили, что буйным пациентом оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Житель Челябинска напал на фельдшера скорой, когда та пыталась оказать ему медицинскую помощь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии региона, он ударил женщину ногой в грудь. «К бойцам вневедомственной охраны обратилась 29-летняя фельдшер бригады. Она пояснила, что нажала кнопку тревожной сигнализации из-за агрессивного пациента, которому оказывала медицинскую помощь, а он нанес ей удар ногой в грудную клетку», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. В ведомстве отметили, что буйным пациентом оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Он был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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