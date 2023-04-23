23 апреля 2023
22 апреля 2023

Пермские власти готовы потратить 60 млн на снос домов в «уральской Припяти»

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания гостиницы Заря. Тюмень, экскаватор, снос здания, снос дома, улица первомайская 8
Здания снесут в рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья Фото:

В Пермском крае власти Губахинского муниципального округа запланировали снос пяти жилых домов в Гремячинске, в том числе в поселке Юбилейный, который называют «уральской Припятью». На работы по демонтажу зданий и запланированы траты в размере более 60 млн рублей. Соответствующие техзадания опубликованы в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Открытый аукцион на снос жилых зданий в городе Гремячинск в количестве пяти штук в поселках Юбилейный и Шумихинский. Начальная и максимальная цена контракта — более 62,5 миллионов рублей. Заказчик — управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского муниципального округа Пермского края», — сообщается в сервисе торгов.

Уточняется, что подрядчик должен полностью разобрать здание и вывезти строительный мусор на полигон. По данным сайта муниципалитета, жилые дома будут демонтированы в рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья.

Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Юбилейный в Гремячинске называют «уральской Припятью». До закрытия угольных шахт в 2000 году здесь проживало 10 тысяч человек, сейчас осталось не более 500, в основном это пенсионеры. Средняя заработная плата в поселке составляет 10-12 тысяч рублей.

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В Пермском крае власти Губахинского муниципального округа запланировали снос пяти жилых домов в Гремячинске, в том числе в поселке Юбилейный, который называют «уральской Припятью». На работы по демонтажу зданий и запланированы траты в размере более 60 млн рублей. Соответствующие техзадания опубликованы в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Открытый аукцион на снос жилых зданий в городе Гремячинск в количестве пяти штук в поселках Юбилейный и Шумихинский. Начальная и максимальная цена контракта — более 62,5 миллионов рублей. Заказчик — управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского муниципального округа Пермского края», — сообщается в сервисе торгов. Уточняется, что подрядчик должен полностью разобрать здание и вывезти строительный мусор на полигон. По данным сайта муниципалитета, жилые дома будут демонтированы в рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Юбилейный в Гремячинске называют «уральской Припятью». До закрытия угольных шахт в 2000 году здесь проживало 10 тысяч человек, сейчас осталось не более 500, в основном это пенсионеры. Средняя заработная плата в поселке составляет 10-12 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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