Пермские власти готовы потратить 60 млн на снос домов в «уральской Припяти»

Здания снесут в рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае власти Губахинского муниципального округа запланировали снос пяти жилых домов в Гремячинске, в том числе в поселке Юбилейный, который называют «уральской Припятью». На работы по демонтажу зданий и запланированы траты в размере более 60 млн рублей. Соответствующие техзадания опубликованы в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Открытый аукцион на снос жилых зданий в городе Гремячинск в количестве пяти штук в поселках Юбилейный и Шумихинский. Начальная и максимальная цена контракта — более 62,5 миллионов рублей. Заказчик — управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского муниципального округа Пермского края», — сообщается в сервисе торгов.

Уточняется, что подрядчик должен полностью разобрать здание и вывезти строительный мусор на полигон. По данным сайта муниципалитета, жилые дома будут демонтированы в рамках программы расселения из ветхого и аварийного жилья.

Ранее URA.RU рассказывало, что поселок Юбилейный в Гремячинске называют «уральской Припятью». До закрытия угольных шахт в 2000 году здесь проживало 10 тысяч человек, сейчас осталось не более 500, в основном это пенсионеры. Средняя заработная плата в поселке составляет 10-12 тысяч рублей.