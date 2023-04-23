Музыканты из ЯНАО выступят на метеостанции на горе Рай-Из

24 апреля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Концерт рок-группы SАБЕТТА состоится на метеостанции Рай-Из Фото: Алексей Андронов © URA.RU Рок-группа «SABEТТА» из Салехарда (ЯНАО) проведет концерт на высоте 868 метров над уровнем моря на метеостанции горы Рай-Из. Об этом говорится в группе «Ямальская авантюра» в соцсети «ВКонтакте». «Концерт рок-группы SАБЕТТА на метеостанции Рай-Из. Когда — 29 апреля», — говорится в сообщении. Стоимость билетов составляет от 2000 рублей до 7000 рублей с человека. Как поясняет владелец группы «Ямальская авантюра», в максимальную стоимость билетов входит организация под ключ. Зрителей отвозят на вездеходах к подножью, где происходит восхождение к метеостанции. Минимальная стоимость билета значит — самоорганизация. Ранее сообщалось, что в Салехарде выступит группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая.

Рок-группа «SABEТТА» из Салехарда (ЯНАО) проведет концерт на высоте 868 метров над уровнем моря на метеостанции горы Рай-Из. Об этом говорится в группе «Ямальская авантюра» в соцсети «ВКонтакте». «Концерт рок-группы SАБЕТТА на метеостанции Рай-Из. Когда — 29 апреля», — говорится в сообщении. Стоимость билетов составляет от 2000 рублей до 7000 рублей с человека. Как поясняет владелец группы «Ямальская авантюра», в максимальную стоимость билетов входит организация под ключ. Зрителей отвозят на вездеходах к подножью, где происходит восхождение к метеостанции. Минимальная стоимость билета значит — самоорганизация. Ранее сообщалось, что в Салехарде выступит группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая.