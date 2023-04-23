Музыканты из ЯНАО выступят на метеостанции на горе Рай-Из

Рок-группа «SABEТТА» из Салехарда (ЯНАО) проведет концерт на высоте 868 метров над уровнем моря на метеостанции горы Рай-Из. Об этом говорится в группе «Ямальская авантюра» в соцсети «ВКонтакте».
«Концерт рок-группы SАБЕТТА на метеостанции Рай-Из. Когда — 29 апреля», — говорится в сообщении. Стоимость билетов составляет от 2000 рублей до 7000 рублей с человека.
Как поясняет владелец группы «Ямальская авантюра», в максимальную стоимость билетов входит организация под ключ. Зрителей отвозят на вездеходах к подножью, где происходит восхождение к метеостанции. Минимальная стоимость билета значит — самоорганизация.
Ранее сообщалось, что в Салехарде выступит группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая.
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