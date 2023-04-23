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Музыканты из ЯНАО выступят на метеостанции на горе Рай-Из

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Выступление в культурном центре "Порт" Васи Васина - солиста группы "Кирпичи". Сургут, музыкант, гитара, гитарист
Концерт рок-группы SАБЕТТА состоится на метеостанции Рай-Из Фото:

Рок-группа «SABEТТА» из Салехарда (ЯНАО) проведет концерт на высоте 868 метров над уровнем моря на метеостанции горы Рай-Из. Об этом говорится в группе «Ямальская авантюра» в соцсети «ВКонтакте».

«Концерт рок-группы SАБЕТТА на метеостанции Рай-Из. Когда — 29 апреля», — говорится в сообщении. Стоимость билетов составляет от 2000 рублей до 7000 рублей с человека.

Как поясняет владелец группы «Ямальская авантюра», в максимальную стоимость билетов входит организация под ключ. Зрителей отвозят на вездеходах к подножью, где происходит восхождение к метеостанции. Минимальная стоимость билета значит — самоорганизация.

Ранее сообщалось, что в Салехарде выступит группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая.

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Рок-группа «SABEТТА» из Салехарда (ЯНАО) проведет концерт на высоте 868 метров над уровнем моря на метеостанции горы Рай-Из. Об этом говорится в группе «Ямальская авантюра» в соцсети «ВКонтакте». «Концерт рок-группы SАБЕТТА на метеостанции Рай-Из. Когда — 29 апреля», — говорится в сообщении. Стоимость билетов составляет от 2000 рублей до 7000 рублей с человека. Как поясняет владелец группы «Ямальская авантюра», в максимальную стоимость билетов входит организация под ключ. Зрителей отвозят на вездеходах к подножью, где происходит восхождение к метеостанции. Минимальная стоимость билета значит — самоорганизация. Ранее сообщалось, что в Салехарде выступит группа The Hatters. Концерт состоится 20 мая.
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