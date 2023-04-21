21 апреля 2023
20 апреля 2023

В ЯНАО выступят The Hatters

В Салехарде The Hatters выступят на сцене Ледового дворца 20 мая
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Рок-группа The Hatters выступит в Салехарде впервые Фото:

В Салехарде (ЯНАО) 20 мая выступит группа The Hatters. Музыканты выйдут на сцену Ледового дворца в рамках концертной программы «Последний звонок».

«На арене Ледового дворца пройдет грандиозное музыкальное шоу c участием самых ярких и популярных музыкантов: рок-группа The Hatters (г. Санкт — Петербург). Петербургская группа настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки», — сообщается на сайте учреждения.

Начало концерта в 17 часов. Стоимость билетов варьируется от 1200 до 2500 рублей. Вести программу будут шоумены и участники шоу «Студия „Союз“ на ТНТ Артем Муратов и Айдар Гараев. Также на сцену выйдут местные музыканты: кавер-группа Minus 40 band» (г. Салехард), MARIGA (г. Надым), творческое объединение #БандаБанзай (г. Надым).

Ранее сообщалось, что российский комик и музыкант, участник программы Stand Up на ТНТ Иван Абрамов приедет в Новый Уренгой. Концерт «Новое и лучшее» состоится 14 мая на площадке Дворца спорта «Звездный».

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В Салехарде (ЯНАО) 20 мая выступит группа The Hatters. Музыканты выйдут на сцену Ледового дворца в рамках концертной программы «Последний звонок». «На арене Ледового дворца пройдет грандиозное музыкальное шоу c участием самых ярких и популярных музыкантов: рок-группа The Hatters (г. Санкт — Петербург). Петербургская группа настолько стремительно покорила отечественную сцену, что ее смело можно назвать феноменом современной рок-музыки», — сообщается на сайте учреждения. Начало концерта в 17 часов. Стоимость билетов варьируется от 1200 до 2500 рублей. Вести программу будут шоумены и участники шоу «Студия „Союз“ на ТНТ Артем Муратов и Айдар Гараев. Также на сцену выйдут местные музыканты: кавер-группа Minus 40 band» (г. Салехард), MARIGA (г. Надым), творческое объединение #БандаБанзай (г. Надым). Ранее сообщалось, что российский комик и музыкант, участник программы Stand Up на ТНТ Иван Абрамов приедет в Новый Уренгой. Концерт «Новое и лучшее» состоится 14 мая на площадке Дворца спорта «Звездный».
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