23 апреля 2023

В Екатеринбурге появится консульство Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, флаг казахстана
Появление консульства Казахстана в Екатеринбурге будет способствовать налаживания связей двух стран Фото:

В Екатеринбурге в ближайшее время откроют консульство Казахстана. Об этом заявил представитель МИД России в уральской столице Александр Харлов на федеральном просветительском марафоне «Знание», который проходит в Екатеринбурге. Его слова передает корреспондент URA.RU.

«В Екатеринбурге в скором времени откроют консульство Казахстана», — сказал Харлов. По его словам, нужно стараться налаживать контакты с дружественными нам странами.

В прошлом году в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие почетного консульства Республики Беларусь. Основной целью открытия консульства является развитие торгово-экономических отношений между Уралом и Беларусью.

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В Екатеринбурге в ближайшее время откроют консульство Казахстана. Об этом заявил представитель МИД России в уральской столице Александр Харлов на федеральном просветительском марафоне «Знание», который проходит в Екатеринбурге. Его слова передает корреспондент URA.RU. «В Екатеринбурге в скором времени откроют консульство Казахстана», — сказал Харлов. По его словам, нужно стараться налаживать контакты с дружественными нам странами. В прошлом году в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие почетного консульства Республики Беларусь. Основной целью открытия консульства является развитие торгово-экономических отношений между Уралом и Беларусью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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