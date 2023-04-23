В Екатеринбурге появится консульство Казахстана

В Екатеринбурге в ближайшее время откроют консульство Казахстана. Об этом заявил представитель МИД России в уральской столице Александр Харлов на федеральном просветительском марафоне «Знание», который проходит в Екатеринбурге. Его слова передает корреспондент URA.RU.
«В Екатеринбурге в скором времени откроют консульство Казахстана», — сказал Харлов. По его словам, нужно стараться налаживать контакты с дружественными нам странами.
В прошлом году в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие почетного консульства Республики Беларусь. Основной целью открытия консульства является развитие торгово-экономических отношений между Уралом и Беларусью.
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