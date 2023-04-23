23 апреля 2023
22 апреля 2023

Пермяк похитил с предприятия боевые шлемы и решил продать их

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, шлем, каска, обмундирование, военное снаряжение
Пермяк оборудовал корпус шлемов аксессуарами и выставил на продажу Фото:

Рабочий пермского предприятия, изготавливающего бронешлемы, похитил продукцию с завода, чтобы продать их. Пермяк оборудовал шлемы новыми деталями и разместил объявление о продаже на сайтах, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что сотрудник закрытого акционерного общества похитил с территории предприятия три заготовки корпуса бронешлемов. Оборудовав их дополнительными аксессуарами, обвиняемый разместил информацию о продаже бронешлемов на сайте бесплатных объявлений», — говорится на сайте.

Поймать подозреваемого удалось благодаря одному из клиентов. Потенциальный покупатель отправил письмо на электронный ящик предприятия с просьбой рассказать о новых шлемах, которые продавал пермяк на бесплатных сайтах. Позже сотрудники завода под видом клиента связались с продавцом бронешлемов, назначив ему встречу. Злоумышленник пришел на условленное место с касками, где выяснилось, что он их похитил с завода. Пермяка будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

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Рабочий пермского предприятия, изготавливающего бронешлемы, похитил продукцию с завода, чтобы продать их. Пермяк оборудовал шлемы новыми деталями и разместил объявление о продаже на сайтах, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что сотрудник закрытого акционерного общества похитил с территории предприятия три заготовки корпуса бронешлемов. Оборудовав их дополнительными аксессуарами, обвиняемый разместил информацию о продаже бронешлемов на сайте бесплатных объявлений», — говорится на сайте. Поймать подозреваемого удалось благодаря одному из клиентов. Потенциальный покупатель отправил письмо на электронный ящик предприятия с просьбой рассказать о новых шлемах, которые продавал пермяк на бесплатных сайтах. Позже сотрудники завода под видом клиента связались с продавцом бронешлемов, назначив ему встречу. Злоумышленник пришел на условленное место с касками, где выяснилось, что он их похитил с завода. Пермяка будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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