Пермяк похитил с предприятия боевые шлемы и решил продать их

Рабочий пермского предприятия, изготавливающего бронешлемы, похитил продукцию с завода, чтобы продать их. Пермяк оборудовал шлемы новыми деталями и разместил объявление о продаже на сайтах, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Установлено, что сотрудник закрытого акционерного общества похитил с территории предприятия три заготовки корпуса бронешлемов. Оборудовав их дополнительными аксессуарами, обвиняемый разместил информацию о продаже бронешлемов на сайте бесплатных объявлений», — говорится на сайте.
Поймать подозреваемого удалось благодаря одному из клиентов. Потенциальный покупатель отправил письмо на электронный ящик предприятия с просьбой рассказать о новых шлемах, которые продавал пермяк на бесплатных сайтах. Позже сотрудники завода под видом клиента связались с продавцом бронешлемов, назначив ему встречу. Злоумышленник пришел на условленное место с касками, где выяснилось, что он их похитил с завода. Пермяка будут судить по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).
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