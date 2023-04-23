Европейцы бегут от ЛГБТ-пропаганды в Екатеринбург с семьями

24 апреля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Европейцы активно обращаются за российским гражданством Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Желающих переехать из стран Западной Европы в Екатеринбург с каждым днем становится только больше. Чаще всего это люди, преследующие классические семейные ценности. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с миграционной ситуацией в уральской столице. «Возможно это звучит странно, но среди европейцев полно желающих переехать на постоянное место жительство в Екатеринбург. Дело в том, что сегодня в нашей стране и в регионе в частности, много возможностей для стартапов. Помимо этого, многих европейцев не устраивает ЛГБТ-пропаганда, которая с годами только усиливается в странах ЕС. Среди желающих переехать в уральскую столицу чаще всего встречаются жители Западной Европы», — отметил источник URA.RU. На данный момент прорабатываются законы, которые позволят иностранцам адаптироваться в новой среде. «Данная тенденция не может не радовать. Это прекрасно, что европейцы хотят жить у нас. Однако нам необходимо за кратчайшие сроки создать все необходимые условия для того, чтобы их адаптация прошла быстро и безболезненно. Сейчас разрабатываются законы, которые позволят привлекать не только европейцев, бегущих от ЛГБТ, но и высококлассных специалистов из самых разных отраслей», — заявил осведомленный источник. Ранее в Екатеринбурге стали фиксировать обращения жителей европейских стран с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Обращения идут из Франции, Германии, Италии и Польши. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Желающих переехать из стран Западной Европы в Екатеринбург с каждым днем становится только больше. Чаще всего это люди, преследующие классические семейные ценности. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с миграционной ситуацией в уральской столице. «Возможно это звучит странно, но среди европейцев полно желающих переехать на постоянное место жительство в Екатеринбург. Дело в том, что сегодня в нашей стране и в регионе в частности, много возможностей для стартапов. Помимо этого, многих европейцев не устраивает ЛГБТ-пропаганда, которая с годами только усиливается в странах ЕС. Среди желающих переехать в уральскую столицу чаще всего встречаются жители Западной Европы», — отметил источник URA.RU. На данный момент прорабатываются законы, которые позволят иностранцам адаптироваться в новой среде. «Данная тенденция не может не радовать. Это прекрасно, что европейцы хотят жить у нас. Однако нам необходимо за кратчайшие сроки создать все необходимые условия для того, чтобы их адаптация прошла быстро и безболезненно. Сейчас разрабатываются законы, которые позволят привлекать не только европейцев, бегущих от ЛГБТ, но и высококлассных специалистов из самых разных отраслей», — заявил осведомленный источник. Ранее в Екатеринбурге стали фиксировать обращения жителей европейских стран с просьбой о предоставлении гражданства РФ. Обращения идут из Франции, Германии, Италии и Польши.