Зеленский уволил автора самых громких фейков об СВО и России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский уволил главу ЦПД Полину Лысенко Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский снял Полину Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.

«Президент Владимир Зеленский подписал указ №233 об увольнении Полины Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на указ. Согласно документу, Лысенко сама написала заявление об увольнении.

Лысенко возглавила ЦПД в апреле 2021 года. Она известна, как автор провокационных вбросов о России, передает «Царьград». ЦПД под ее руководством распространял фейки о якобы военных преступлениях российской армии, в том числе об убийстве мирных жителей в Буче и Мариуполе. Кроме того, ведомство запускало ложные сообщения о том, как солдаты ВС РФ воруют унитазы и бытовую технику. Аналогичное кадровое решение было ранее принято в отношении экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, которую называют автором фейков об изнасилованиях украинских женщин.

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Президент Украины Владимир Зеленский снял Полину Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины. «Президент Владимир Зеленский подписал указ №233 об увольнении Полины Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на указ. Согласно документу, Лысенко сама написала заявление об увольнении. Лысенко возглавила ЦПД в апреле 2021 года. Она известна, как автор провокационных вбросов о России, передает «Царьград». ЦПД под ее руководством распространял фейки о якобы военных преступлениях российской армии, в том числе об убийстве мирных жителей в Буче и Мариуполе. Кроме того, ведомство запускало ложные сообщения о том, как солдаты ВС РФ воруют унитазы и бытовую технику. Аналогичное кадровое решение было ранее принято в отношении экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, которую называют автором фейков об изнасилованиях украинских женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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