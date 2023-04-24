Зеленский уволил автора самых громких фейков об СВО и России

Президент Украины Владимир Зеленский снял Полину Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД). Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
«Президент Владимир Зеленский подписал указ №233 об увольнении Полины Лысенко с должности главы Центра противодействия дезинформации», — передает «РБК-Украина» со ссылкой на указ. Согласно документу, Лысенко сама написала заявление об увольнении.
Лысенко возглавила ЦПД в апреле 2021 года. Она известна, как автор провокационных вбросов о России, передает «Царьград». ЦПД под ее руководством распространял фейки о якобы военных преступлениях российской армии, в том числе об убийстве мирных жителей в Буче и Мариуполе. Кроме того, ведомство запускало ложные сообщения о том, как солдаты ВС РФ воруют унитазы и бытовую технику. Аналогичное кадровое решение было ранее принято в отношении экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, которую называют автором фейков об изнасилованиях украинских женщин.
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