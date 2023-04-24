Всего по итогу 2022 года в регионе обновили 41 объект дорожного хозяйства Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области в 2022 году отремонтировали 41 объект дорожной инфраструктуры — помимо самих дорог (29 участков) это мосты, путепроводы, трубы. Всего на дорожную деятельность в прошлом году направили более 30,3 миллиардов рублей, рассказывал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

«Всего на дорожную деятельность в 2022 году направлено более 30,3 миллиардов рублей. Эти деньги направлены не только на ремонт и строительство, но и на содержание дорог, на мероприятия по безопасности. Это на 11,3% больше показателей прошлого года», — рассказывал в октябре 2022 года чиновник.

Из новых объектов, которые появились в регионе — участок ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. Там до сих пор продолжаются работы, так как участок в эксплуатацию не сдан. При этом движение открыто. Также появились две новые автобусные остановки — на втором и шестом километрах дороги с. Окунево — п. Рефтинский в Асбестовском городском округе.

В списке реконструированных — шесть объектов: четыре моста (в Горноуральском, Туринском городских округах и два — в Нижнем Тагиле), а также два участка дорог (в Верхней Пышме и Верхотурском городских округах). В списке объектов, которые капитально отремонтировали, девять участков дорог (на территории Ревды, Дегтярского, Невьянского, Верхотурского, Ирбитского, Березовского городских округов и в Байкаловском районе).

Больше всего объектов дорожного хозяйства в прошлом году из категории отремонтированных — 24 штуки. Это не только участки дорог, но и мосты и трубы. Агентство изучило документы областного министерства транспорта и дорожного хозяйства и публикует полный список построенных, реконструированных и отремонтированных объектов в 2022 году.