В Екатеринбурге осудили женщину, которая обиделась и сожгла знакомого

24 апреля 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Осужденная женщина считает себя виноватой частично Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге Ксения Непогодина, которая облила растворителем и подожгла мужчину из-за ссоры, получила девять лет лишения свободы. Также она обязана выплатить штраф в 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в один миллион рублей. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «В августе 2022 года 38-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Непогодина вместе со спутником пришла в гости к своему знакомому в одну из квартир на ул. Рощинской. В ходе застолья между гостями разгорелся словесный конфликт», — рассказали в пресс-службе суда. После этого женщина ударила ножом в плечо собеседника, облила его растворителем и подожгла. Мужчина скончался в больнице через три месяца после происшествия, а Непогодина оказалась на скамье подсудимых. В суде она заявила, что виновата частично — действия совершала, но умысла не имела. В связи с этим суд переквалифицировал действия подсудимой с убийства, совершенного с особой жестокостью, на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. «Также суд признал Непогодину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). По совокупности с приговором, вынесенным другим судом, окончательно подсудимой было назначено наказание в виде девяти лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали в суде. После освобождения свободу женщины ограничат еще на один год, она будет обязана выплатить штраф в 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в один миллион рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге Ксения Непогодина, которая облила растворителем и подожгла мужчину из-за ссоры, получила девять лет лишения свободы. Также она обязана выплатить штраф в 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в один миллион рублей. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «В августе 2022 года 38-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Непогодина вместе со спутником пришла в гости к своему знакомому в одну из квартир на ул. Рощинской. В ходе застолья между гостями разгорелся словесный конфликт», — рассказали в пресс-службе суда. После этого женщина ударила ножом в плечо собеседника, облила его растворителем и подожгла. Мужчина скончался в больнице через три месяца после происшествия, а Непогодина оказалась на скамье подсудимых. В суде она заявила, что виновата частично — действия совершала, но умысла не имела. В связи с этим суд переквалифицировал действия подсудимой с убийства, совершенного с особой жестокостью, на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. «Также суд признал Непогодину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч.2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). По совокупности с приговором, вынесенным другим судом, окончательно подсудимой было назначено наказание в виде девяти лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали в суде. После освобождения свободу женщины ограничат еще на один год, она будет обязана выплатить штраф в 100 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в один миллион рублей.