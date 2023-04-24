Турчак предложил Путину разрешить бойцам теробороны носить оружие

В России хотят законодательно дать право на свободное ношение оружия бойцам территориальной обороны. С такой инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.
«Предлагаю закрепить законодательно право на ношение и применение оружие для участников территориальной обороны», — подчеркнул Андрей Турчак в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что в приграничных с Украиной регионах готовят отряды теробороны. Их вводят в Курской и Белгородской областях.
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