Турчак предложил Путину разрешить бойцам теробороны носить оружие

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Части россиян хотят дать право на свободное ношение оружия Фото:

В России хотят законодательно дать право на свободное ношение оружия бойцам территориальной обороны. С такой инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

«Предлагаю закрепить законодательно право на ношение и применение оружие для участников территориальной обороны», — подчеркнул Андрей Турчак в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в приграничных с Украиной регионах готовят отряды теробороны. Их вводят в Курской и Белгородской областях.

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В России хотят законодательно дать право на свободное ношение оружия бойцам территориальной обороны. С такой инициативой выступил секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак. «Предлагаю закрепить законодательно право на ношение и применение оружие для участников территориальной обороны», — подчеркнул Андрей Турчак в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее сообщалось, что в приграничных с Украиной регионах готовят отряды теробороны. Их вводят в Курской и Белгородской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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