06 апреля 2023

В приграничных с Украиной регионах готовят отряды теробороны

Пригожин: в Курской и Белгородской областях ведется процесс обучения народного ополчения
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Мощности, необходимые для обучения отрядов развернуты, заявил Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской и Белгородской областях ведется процесс обучения народного ополчения. Об этом заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Да, действительно, мы готовим Курскую и Белгородскую области. <…> Что касается глобальной безопасности приграничных территорий, необходимо всерьез думать об этом уже сейчас. Если будет такая необходимость, запрос от представителей общественности — безусловно, ЧВК „Вагнер“ готова будет оказать соответствующую помощь», — передает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина» ответ основателя «Вагнера» на запрос «ПолитОнлайн». По его словам, мощности, необходимые для обучения уже развернуты и действуют.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ получили технику, подготовили резерв порядка из 200 тысяч человек. По мнению Евгения Пригожина, первый вероятный удар, который они нанесут — это выйдут на Белгород.

С начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Укарины. В марте газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области. Ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области был введен режим ЧС.

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В Курской и Белгородской областях ведется процесс обучения народного ополчения. Об этом заявил руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Да, действительно, мы готовим Курскую и Белгородскую области. <…> Что касается глобальной безопасности приграничных территорий, необходимо всерьез думать об этом уже сейчас. Если будет такая необходимость, запрос от представителей общественности — безусловно, ЧВК „Вагнер“ готова будет оказать соответствующую помощь», — передает telegram-канал «Пресс-служба Пригожина» ответ основателя «Вагнера» на запрос «ПолитОнлайн». По его словам, мощности, необходимые для обучения уже развернуты и действуют. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что ВСУ получили технику, подготовили резерв порядка из 200 тысяч человек. По мнению Евгения Пригожина, первый вероятный удар, который они нанесут — это выйдут на Белгород. С начала спецоперации Белгородская область неоднократно подвергалась атакам со стороны Укарины. В марте газовая станция в Белгороде была атакована самодельным беспилотником. По имеющейся информации, беспилотник был запущен со стороны Харьковской области. Ранее из-за обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области был введен режим ЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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