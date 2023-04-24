Путин поддержал идею уравнять доходы всех участников СВО

24 апреля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал уравнение доходов мобилизованных и контрактников на СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех участников спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники. «Мобилизованные бойцы получают одинаково, где бы не находились, тыл или фронт. Контрактники только когда находятся на фронте. Планируется доходы уровнять», — сказал Турчак во время разговора с Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех участников спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники. «Мобилизованные бойцы получают одинаково, где бы не находились, тыл или фронт. Контрактники только когда находятся на фронте. Планируется доходы уровнять», — сказал Турчак во время разговора с Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».