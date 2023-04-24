Путин поддержал идею уравнять доходы всех участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поддержал уравнение доходов мобилизованных и контрактников на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех участников спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники.

«Мобилизованные бойцы получают одинаково, где бы не находились, тыл или фронт. Контрактники только когда находятся на фронте. Планируется доходы уровнять», — сказал Турчак во время разговора с Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех участников спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники. «Мобилизованные бойцы получают одинаково, где бы не находились, тыл или фронт. Контрактники только когда находятся на фронте. Планируется доходы уровнять», — сказал Турчак во время разговора с Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...