Путин поддержал идею уравнять доходы всех участников СВО

Владимир Путин поддержал уравнение доходов мобилизованных и контрактников на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком поддержал уравнивание денежных довольствий для всех участников спецоперации. Мобилизованные смогут получать столько же, сколько и контрактники.
«Мобилизованные бойцы получают одинаково, где бы не находились, тыл или фронт. Контрактники только когда находятся на фронте. Планируется доходы уровнять», — сказал Турчак во время разговора с Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».
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