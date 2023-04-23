23 апреля 2023

Под Курганом нашли свалку биологических отходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, мусор, сеть, свалка, рыбацкая сеть
В Курганской области незаконно свозили биологические отходы Фото:

В Курганской области обнаружили несанкционированную свалку биологических отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям при осуществлении ветеринарного контроля установлено, что в апреле 2023 года неизвестные недалеко от перекрестка автодороги „Челябинск-Омск“ и подъезда к микрорайону Зайково устроили место несанкционированного размещения биологических отходов, костей животных, шкур мелкого рогатого скота (овец)», — уточнили в Россельхознадзоре по Курганской и Челябинской области. Поисками виновника в организации опасной биологической свалки занимаются компетентные органы.

В ведомстве отметили, что собственника земельного участка обязали привести территорию в порядок. По закону запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане компания хранила опасные биоотходы с нарушением. Директора курганской ООО «Экоцентр» оштрафовали.

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В Курганской области обнаружили несанкционированную свалку биологических отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Россельхознадзора. «Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям при осуществлении ветеринарного контроля установлено, что в апреле 2023 года неизвестные недалеко от перекрестка автодороги „Челябинск-Омск“ и подъезда к микрорайону Зайково устроили место несанкционированного размещения биологических отходов, костей животных, шкур мелкого рогатого скота (овец)», — уточнили в Россельхознадзоре по Курганской и Челябинской области. Поисками виновника в организации опасной биологической свалки занимаются компетентные органы. В ведомстве отметили, что собственника земельного участка обязали привести территорию в порядок. По закону запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. Ранее URA.RU писало, что в Кургане компания хранила опасные биоотходы с нарушением. Директора курганской ООО «Экоцентр» оштрафовали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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