Под Курганом нашли свалку биологических отходов

В Курганской области незаконно свозили биологические отходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области обнаружили несанкционированную свалку биологических отходов. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Управлением Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям при осуществлении ветеринарного контроля установлено, что в апреле 2023 года неизвестные недалеко от перекрестка автодороги „Челябинск-Омск“ и подъезда к микрорайону Зайково устроили место несанкционированного размещения биологических отходов, костей животных, шкур мелкого рогатого скота (овец)», — уточнили в Россельхознадзоре по Курганской и Челябинской области. Поисками виновника в организации опасной биологической свалки занимаются компетентные органы.

В ведомстве отметили, что собственника земельного участка обязали привести территорию в порядок. По закону запрещается захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане компания хранила опасные биоотходы с нарушением. Директора курганской ООО «Экоцентр» оштрафовали.