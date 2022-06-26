В Кургане компания хранила опасные биоотходы с нарушением

Курганское предприятие оштрафовали за хранение трупов животных на открытом пространстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора курганской ООО «Экоцентр» оштрафовали за нарушения переработки и хранения биологических отходов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприятие, не имея холодильного оборудования или помещения, занималось хранением биологических отходов. В итоге трупы крупного рогатого скота, свиней, птицы, внутренние органы, скелеты с элементами мышц и отходы рыбного производства хранились навалом в открытом доступе на территории компании», — говорится в сообщении.

На момент проверки, проходившей 24 апреля, за период с 13 по 22 апреля в «Экоцентр» для утилизации поступило 33,7 тонны биологических отходов. Данные биоотходы представляли потенциальную опасность из-за неправильного хранения. К моменту вынесения наказания в компании объяснили, что весь объем биоотходов был вывезен для переработки на утилизационный завод в Челябинскую область. Как сообщают в ведомстве, директор признан виновным по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ (о перемещении, хранении, переработки и утилизации биологических отходов), ему назначен штраф.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура устроила проверку на территории курганского «Экоцентра» после жалоб местных жителей на свалку трупов животных. В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении.