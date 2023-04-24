Военкор Коц: Россия начала борьбу с главным преимуществом ВСУ в Угледаре

25 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Для разведки можно использовать любой маленький дрон, сказал Андрей Коц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уничтожение многоэтажных домов в Угледаре поможет снизить потери российской армии во время освобождения города, чем уже занялась российская армия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «На верхних этажах многоэтажек в Угледаре у противника сидят и наблюдатели, и артиллерийские корректировщики, расчеты противотанковых ракетных комплексов, которые видят все подходы к городу. Подкрасться к Угледару незамеченными невозможно, в том числе ночью, потому что у противника там есть тепловизионные приборы, приборы ночного видения и прочее сложное оборудование. Поэтому, чтобы взять Угледар, нужно лишить противника его преимущества по высоте», — сказал Андрей Коц. По его словам, из-за особой местности вокруг города, просто освободить Угледар не удастся. «Мы начали наконец массово применять планирующие авиабомбы. То есть наша авиация получила возможность работы по целям под Донецком, не опасаясь украинской ПВО. Совсем незамеченными пройти не удастся. Вокруг Угледара находятся голые поля. Но снижение их преимущества на высоте снизит возможности противника по огневому поражению наших войск, которые идут в атаку», — отметил военкор.

Уничтожение многоэтажных домов в Угледаре поможет снизить потери российской армии во время освобождения города, чем уже занялась российская армия. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «На верхних этажах многоэтажек в Угледаре у противника сидят и наблюдатели, и артиллерийские корректировщики, расчеты противотанковых ракетных комплексов, которые видят все подходы к городу. Подкрасться к Угледару незамеченными невозможно, в том числе ночью, потому что у противника там есть тепловизионные приборы, приборы ночного видения и прочее сложное оборудование. Поэтому, чтобы взять Угледар, нужно лишить противника его преимущества по высоте», — сказал Андрей Коц. По его словам, из-за особой местности вокруг города, просто освободить Угледар не удастся. «Мы начали наконец массово применять планирующие авиабомбы. То есть наша авиация получила возможность работы по целям под Донецком, не опасаясь украинской ПВО. Совсем незамеченными пройти не удастся. Вокруг Угледара находятся голые поля. Но снижение их преимущества на высоте снизит возможности противника по огневому поражению наших войск, которые идут в атаку», — отметил военкор.