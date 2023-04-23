В Кургане загорелась трава. На место выехали сотрудники управления МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ликвидируют ландшафтный пожар по повышенному рангу (2 номер) по адресу: улица Юргамышская, 7», — рассказали URA.RU в курганском управлении МЧС России. Информация о возгорании начала распространятся в социальных сетях. Пользователи отмечают, что загорелась трава за ТЭЦ-1.
По словам сотрудников пресс-службу ведомства, площадь пожара составила 1 500 кв. м. В тушении пожара задействовали 43 человека личного состава регионального управления МЧС. Также задействовано восемь единиц техники.
Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне загорелись дачи. Пожар начался в Малом Чаусово.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.