Сотрудники курганского МЧС ликвидируют пожар Фото: Екатерина Сычкова

В Кургане загорелась трава. На место выехали сотрудники управления МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ликвидируют ландшафтный пожар по повышенному рангу (2 номер) по адресу: улица Юргамышская, 7», — рассказали URA.RU в курганском управлении МЧС России. Информация о возгорании начала распространятся в социальных сетях. Пользователи отмечают, что загорелась трава за ТЭЦ-1.

По словам сотрудников пресс-службу ведомства, площадь пожара составила 1 500 кв. м. В тушении пожара задействовали 43 человека личного состава регионального управления МЧС. Также задействовано восемь единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне загорелись дачи. Пожар начался в Малом Чаусово.