23 апреля 2023

В Кургане за ТЭЦ загорелась трава. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
Сотрудники курганского МЧС ликвидируют пожар Фото:

В Кургане загорелась трава. На место выехали сотрудники управления МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ликвидируют ландшафтный пожар по повышенному рангу (2 номер) по адресу: улица Юргамышская, 7», — рассказали URA.RU в курганском управлении МЧС России. Информация о возгорании начала распространятся в социальных сетях. Пользователи отмечают, что загорелась трава за ТЭЦ-1.

По словам сотрудников пресс-службу ведомства, площадь пожара составила 1 500 кв. м. В тушении пожара задействовали 43 человека личного состава регионального управления МЧС. Также задействовано восемь единиц техники.

Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне загорелись дачи. Пожар начался в Малом Чаусово.

В Кургане тушат пожар площадью больше тысячи квадратных метров
В Кургане тушат пожар площадью больше тысячи квадратных метров
Фото:

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В Кургане загорелась трава. На место выехали сотрудники управления МЧС. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Ликвидируют ландшафтный пожар по повышенному рангу (2 номер) по адресу: улица Юргамышская, 7», — рассказали URA.RU в курганском управлении МЧС России. Информация о возгорании начала распространятся в социальных сетях. Пользователи отмечают, что загорелась трава за ТЭЦ-1. По словам сотрудников пресс-службу ведомства, площадь пожара составила 1 500 кв. м. В тушении пожара задействовали 43 человека личного состава регионального управления МЧС. Также задействовано восемь единиц техники. Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне загорелись дачи. Пожар начался в Малом Чаусово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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