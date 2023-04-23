Пермский силовик, отставки которого боялись подчиненные, сохранил должность

24 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Дмитрий Сысоев избавился от приставки «и.о.» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дмитрий Сысоев, отставки которого боялись подчиненные, назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте. Сегодня силовик был официально представлен коллегам в качестве полноценного руководителя подразделения ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Главный транспортный полицейский Прикамья подполковник полиции Дмитрий Сысоев избавился от приставки „и.о.“. Его утвердили в должности после проверки, которое проводило федеральное руководство МВД на транспорте. Сегодня Сысоева официально представили подчиненным, что очень обрадовало коллег Сысоева — у них были опасения, что Москва поставит на эту должность „варяга“», — рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу URA.RU подтвердили кадровое назначение. «С 24 апреля подполковник Сысоев Дмитрий Владимирович назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте», — пояснили в пресс-службе. До назначения Сысоев занимал должность заместителя начальника указанного подразделения.

Дмитрий Сысоев, отставки которого боялись подчиненные, назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте. Сегодня силовик был официально представлен коллегам в качестве полноценного руководителя подразделения ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Главный транспортный полицейский Прикамья подполковник полиции Дмитрий Сысоев избавился от приставки „и.о.“. Его утвердили в должности после проверки, которое проводило федеральное руководство МВД на транспорте. Сегодня Сысоева официально представили подчиненным, что очень обрадовало коллег Сысоева — у них были опасения, что Москва поставит на эту должность „варяга“», — рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу URA.RU подтвердили кадровое назначение. «С 24 апреля подполковник Сысоев Дмитрий Владимирович назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте», — пояснили в пресс-службе. До назначения Сысоев занимал должность заместителя начальника указанного подразделения.