23 апреля 2023

Пермский силовик, отставки которого боялись подчиненные, сохранил должность

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Дмитрий Сысоев избавился от приставки «и.о.» Фото:

Дмитрий Сысоев, отставки которого боялись подчиненные, назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте. Сегодня силовик был официально представлен коллегам в качестве полноценного руководителя подразделения ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Главный транспортный полицейский Прикамья подполковник полиции Дмитрий Сысоев избавился от приставки „и.о.“. Его утвердили в должности после проверки, которое проводило федеральное руководство МВД на транспорте. Сегодня Сысоева официально представили подчиненным, что очень обрадовало коллег Сысоева — у них были опасения, что Москва поставит на эту должность „варяга“», — рассказал источник в силовых структурах.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу URA.RU подтвердили кадровое назначение. «С 24 апреля подполковник Сысоев Дмитрий Владимирович назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте», — пояснили в пресс-службе. До назначения Сысоев занимал должность заместителя начальника указанного подразделения.

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Дмитрий Сысоев, отставки которого боялись подчиненные, назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте. Сегодня силовик был официально представлен коллегам в качестве полноценного руководителя подразделения ведомства. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Главный транспортный полицейский Прикамья подполковник полиции Дмитрий Сысоев избавился от приставки „и.о.“. Его утвердили в должности после проверки, которое проводило федеральное руководство МВД на транспорте. Сегодня Сысоева официально представили подчиненным, что очень обрадовало коллег Сысоева — у них были опасения, что Москва поставит на эту должность „варяга“», — рассказал источник в силовых структурах. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу URA.RU подтвердили кадровое назначение. «С 24 апреля подполковник Сысоев Дмитрий Владимирович назначен начальником Пермского линейного отдела МВД на транспорте», — пояснили в пресс-службе. До назначения Сысоев занимал должность заместителя начальника указанного подразделения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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