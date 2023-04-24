Следователи проверят участников скандала с ребенком в шапке с буквой Z

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Завод КМЗ. Курган, за победу, символ z, сво
Буква Z является символом поддержки российской армии Фото:

Следователи начали проверку в отношении мужчины, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

«На днях в правоохранительные органы города Екатеринбурга обратилась местная жительница по вопросу привлечения к ответственности неустановленного гражданина, который совершил противоправные действия в отношении ее несовершеннолетнего ребенка», — заявили в ведомстве. Силовики начали проводить проверку.

Сейчас установлено, что инцидент произошел 21 апреля у одного из домов на ул. Волгоградской в Екатеринбурге. «В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства случившегося. Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка», — сообщили в региональном СК.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать.

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Следователи начали проверку в отношении мужчины, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области. «На днях в правоохранительные органы города Екатеринбурга обратилась местная жительница по вопросу привлечения к ответственности неустановленного гражданина, который совершил противоправные действия в отношении ее несовершеннолетнего ребенка», — заявили в ведомстве. Силовики начали проводить проверку. Сейчас установлено, что инцидент произошел 21 апреля у одного из домов на ул. Волгоградской в Екатеринбурге. «В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства случившегося. Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка», — сообщили в региональном СК. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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