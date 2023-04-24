Следователи проверят участников скандала с ребенком в шапке с буквой Z

Буква Z является символом поддержки российской армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи начали проверку в отношении мужчины, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

«На днях в правоохранительные органы города Екатеринбурга обратилась местная жительница по вопросу привлечения к ответственности неустановленного гражданина, который совершил противоправные действия в отношении ее несовершеннолетнего ребенка», — заявили в ведомстве. Силовики начали проводить проверку.

Сейчас установлено, что инцидент произошел 21 апреля у одного из домов на ул. Волгоградской в Екатеринбурге. «В настоящее время следователем СКР выясняются все обстоятельства случившегося. Действиям гражданина будет дана объективная правовая оценка», — сообщили в региональном СК.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой Z. Школьнику удалось убежать.