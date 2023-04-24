Губернатор предлагает респондентам несколько вариантов ответов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 апреля запустил соцопрос на тему льготной ипотеки на рынке вторичного жилья. Стать участником опроса может любой, кто зайдет на страницу telegram-канала главы региона.

«Нужно ли расширить льготную ипотеку на рынок вторичного жилья?», — задает вопрос Текслер. Губернатор предлагает респондентам несколько вариантов ответов.

Среди них: «да, это решение назрело», «нет, существующих инструментов достаточно» и «пока не определился». Большинство участников на текущий момент выбрали первый вариант.

Ранее Текслер во время стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина выступил с рядом предложений по развитию ипотеки. Он предложил расширить льготы в этой сфере.