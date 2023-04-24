Челябинский губернатор запустил опрос по льготной ипотеке. Скрин

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , текслер алексей
Губернатор предлагает респондентам несколько вариантов ответов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 апреля запустил соцопрос на тему льготной ипотеки на рынке вторичного жилья. Стать участником опроса может любой, кто зайдет на страницу telegram-канала главы региона.

«Нужно ли расширить льготную ипотеку на рынок вторичного жилья?», — задает вопрос Текслер. Губернатор предлагает респондентам несколько вариантов ответов.

Среди них: «да, это решение назрело», «нет, существующих инструментов достаточно» и «пока не определился». Большинство участников на текущий момент выбрали первый вариант.

Ранее Текслер во время стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина выступил с рядом предложений по развитию ипотеки. Он предложил расширить льготы в этой сфере.

Большинство участников проголосовали за расширение льгот
Большинство участников проголосовали за расширение льгот

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 24 апреля запустил соцопрос на тему льготной ипотеки на рынке вторичного жилья. Стать участником опроса может любой, кто зайдет на страницу telegram-канала главы региона. «Нужно ли расширить льготную ипотеку на рынок вторичного жилья?», — задает вопрос Текслер. Губернатор предлагает респондентам несколько вариантов ответов. Среди них: «да, это решение назрело», «нет, существующих инструментов достаточно» и «пока не определился». Большинство участников на текущий момент выбрали первый вариант. Ранее Текслер во время стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина выступил с рядом предложений по развитию ипотеки. Он предложил расширить льготы в этой сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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