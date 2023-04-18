Челябинский губернатор предложил ввести льготную ипотеку на вторичном рынке жилья

Алексей Текслер отметил, что большинство сделок заключается на вторичном рынке жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области 18 апреля во время стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина выступил с рядом предложений по развитию льготной ипотеки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, Текслер сделал акцент на вторичный рынок жилья.

«Улучшение жилищных условий, жилищное строительство — ключевые вопросы для регионов. В стране действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования. И мы видим эффект, даже в непростые годы жилищный рынок продолжил развитие», — приводит слова Текслера пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора, сегодня большинство сделок по недвижимости осуществляется на вторичном рынке. Поэтому он предложил расширить действия льготной ипотеки в этой сфере.

«Это сделает жилье более доступным для многих граждан. Более гармонично распределит спрос между вторичным и первичным рынком», — подытожил Текслер.

Ранее в Челябинске зафиксировали всплеск активности на вторичном рынке. Спрос на жилье явно уступает количеству предложений. На 35% населения приходится 71% от предложения на вторичном рынке