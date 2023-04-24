Baza: у замруководителя аппарата Госдумы похитили 44 млн рублей

24 апреля 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Телефонные мошенники за полгода украли у депутата Госдумы 44 миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телефонные мошенники украли у первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44 миллиона рублей за последние полгода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Юрию Безверхову звонили на WhatsApp. Мошенники назвались сотрудниками Центробанка и смогли выманить у него логины и пароли от банковских приложений и похитили 44 миллиона рублей», — сообщают авторы канала. Мошенники убедили депутата Госдумы, что на его счет поступили нелегальные средства и их нужно вернуть. По итогу финансовой махинации, преступники получили доступ к двум лицевым счетам в двух банках еще в ноябре 2022 года и постепенно переводили с них средства. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что банки должны возвращать гражданам украденные мошенниками деньги. Об этом он говорил 20 апреля, подчеркивая, что нужно защищать простых граждан. Также в ГД приняли законопроект о страховании пенсионных накоплений, сообщает РАПСИ. Тем не менее мошенники придумали способ воровать деньги у россиян с помощью QR-кодов, пишут «Дни.ру».

Телефонные мошенники украли у первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44 миллиона рублей за последние полгода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Юрию Безверхову звонили на WhatsApp. Мошенники назвались сотрудниками Центробанка и смогли выманить у него логины и пароли от банковских приложений и похитили 44 миллиона рублей», — сообщают авторы канала. Мошенники убедили депутата Госдумы, что на его счет поступили нелегальные средства и их нужно вернуть. По итогу финансовой махинации, преступники получили доступ к двум лицевым счетам в двух банках еще в ноябре 2022 года и постепенно переводили с них средства. Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что банки должны возвращать гражданам украденные мошенниками деньги. Об этом он говорил 20 апреля, подчеркивая, что нужно защищать простых граждан. Также в ГД приняли законопроект о страховании пенсионных накоплений, сообщает РАПСИ. Тем не менее мошенники придумали способ воровать деньги у россиян с помощью QR-кодов, пишут «Дни.ру».