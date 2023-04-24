Baza: у замруководителя аппарата Госдумы похитили 44 млн рублей

Телефонные мошенники украли у первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова 44 миллиона рублей за последние полгода. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Юрию Безверхову звонили на WhatsApp. Мошенники назвались сотрудниками Центробанка и смогли выманить у него логины и пароли от банковских приложений и похитили 44 миллиона рублей», — сообщают авторы канала. Мошенники убедили депутата Госдумы, что на его счет поступили нелегальные средства и их нужно вернуть. По итогу финансовой махинации, преступники получили доступ к двум лицевым счетам в двух банках еще в ноябре 2022 года и постепенно переводили с них средства.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что банки должны возвращать гражданам украденные мошенниками деньги. Об этом он говорил 20 апреля, подчеркивая, что нужно защищать простых граждан. Также в ГД приняли законопроект о страховании пенсионных накоплений, сообщает РАПСИ. Тем не менее мошенники придумали способ воровать деньги у россиян с помощью QR-кодов, пишут «Дни.ру».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!