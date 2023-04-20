Володин: банки должны возвращать украденные мошенниками деньги

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Россияне часто становятся жертвами мошенников Фото:

Банки должны возвращать гражданам украденные мошенниками деньги. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Нужно сделать все, чтобы люди не страдали», — заявил он в ходе отчета главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной перед депутатами. Трансляция выступления ведется на сайте Госдумы. Также Володин поддержал предложения Центробанка об обязанности банков информировать о полной стоимости кредитов.

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Банки должны возвращать гражданам украденные мошенниками деньги. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Нужно сделать все, чтобы люди не страдали», — заявил он в ходе отчета главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной перед депутатами. Трансляция выступления ведется на сайте Госдумы. Также Володин поддержал предложения Центробанка об обязанности банков информировать о полной стоимости кредитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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