Володин: банки должны возвращать украденные мошенниками деньги

Россияне часто становятся жертвами мошенников
Банки должны возвращать гражданам украденные мошенниками деньги. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Нужно сделать все, чтобы люди не страдали», — заявил он в ходе отчета главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной перед депутатами. Трансляция выступления ведется на сайте Госдумы. Также Володин поддержал предложения Центробанка об обязанности банков информировать о полной стоимости кредитов.
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