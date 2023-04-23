Курганца отправят в колонию за насилие над малолетней

24 апреля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Житель Курганской области попадет в колонию за насилие над несовершеннолетней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области попадет в колонию строгого режима за насилие над малолетней. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по Курганской области. «Собранные следственными органами СК России по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего местного жителя. По данным следствия, в 2022 году осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка», — поделились на сайте ведомства. Мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. На время следствия обвиняемый находился под стражей.

Житель Курганской области попадет в колонию строгого режима за насилие над малолетней. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по Курганской области. «Собранные следственными органами СК России по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего местного жителя. По данным следствия, в 2022 году осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка», — поделились на сайте ведомства. Мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. На время следствия обвиняемый находился под стражей.