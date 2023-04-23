23 апреля 2023

Курганца отправят в колонию за насилие над малолетней

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Оглашение приговора Сергею Чебыкину. Курган, конвой, руки, наручники
Житель Курганской области попадет в колонию за насилие над несовершеннолетней Фото:

Житель Курганской области попадет в колонию строгого режима за насилие над малолетней. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по Курганской области.

«Собранные следственными органами СК России по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего местного жителя. По данным следствия, в 2022 году осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка», — поделились на сайте ведомства.

Мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. На время следствия обвиняемый находился под стражей.

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Житель Курганской области попадет в колонию строгого режима за насилие над малолетней. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по Курганской области. «Собранные следственными органами СК России по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летнего местного жителя. По данным следствия, в 2022 году осужденный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка», — поделились на сайте ведомства. Мужчина получил наказание в виде 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. На время следствия обвиняемый находился под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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