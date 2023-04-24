Белый дом хочет убедиться в успешности контрнаступления ВСУ

Власти США хотят убедиться, что планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет удачным. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха в наступлении», — заявил Кирби в интервью телеканалу MSNBC. «Куда они пойдут и когда они пойдут, все это будет зависеть от решения [президента Украины Владимира] Зеленского», — отметил Кирби.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена готовится принять на себя удар в случае провала контрнаступления ВСУ. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ готовятся к решающей битве в своей новейшей истории.
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