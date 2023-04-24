Politico: США готовы принять на себя удар за провал ВСУ

24 апреля 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

В Белом доме опасаются критики из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США опасается критики главы государства Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ, пишет Politico. Также в Белом доме ожидают критики за рубежом. «Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. Из-за чего критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — сообщает Politico со ссылкой на осведомленного источника в Белом доме. Там также ожидают, что неудачи контрнаступления приведут к недовольству со стороны зарубежных коллег. Ранее военные наступление украинских солдат прогнозировали на весь фронт, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Также в разведке США уверены, что ВСУ не смогут захватить Крым.

Администрация президента США опасается критики главы государства Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ, пишет Politico. Также в Белом доме ожидают критики за рубежом. «Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. Из-за чего критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — сообщает Politico со ссылкой на осведомленного источника в Белом доме. Там также ожидают, что неудачи контрнаступления приведут к недовольству со стороны зарубежных коллег. Ранее военные наступление украинских солдат прогнозировали на весь фронт, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Также в разведке США уверены, что ВСУ не смогут захватить Крым.