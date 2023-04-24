Politico: США готовы принять на себя удар за провал ВСУ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, ВСУ, наемник, спецназ украины, stock
В Белом доме опасаются критики из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США опасается критики главы государства Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ, пишет Politico. Также в Белом доме ожидают критики за рубежом.

«Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. Из-за чего критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — сообщает Politico со ссылкой на осведомленного источника в Белом доме. Там также ожидают, что неудачи контрнаступления приведут к недовольству со стороны зарубежных коллег.

Ранее военные наступление украинских солдат прогнозировали на весь фронт, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Также в разведке США уверены, что ВСУ не смогут захватить Крым.

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Администрация президента США опасается критики главы государства Джо Байдена внутри страны из-за возможного провала в контрнаступлении ВСУ, пишет Politico. Также в Белом доме ожидают критики за рубежом. «Администрация Байдена скрытно готовится к возможности того, что весеннее контрнаступление Украины не оправдает ожиданий. Из-за чего критики внутри страны и союзники за рубежом будут утверждать, что Америка тоже не оправдала ожиданий», — сообщает Politico со ссылкой на осведомленного источника в Белом доме. Там также ожидают, что неудачи контрнаступления приведут к недовольству со стороны зарубежных коллег. Ранее военные наступление украинских солдат прогнозировали на весь фронт, а попытки прорыва — на южном и северном направлениях. После чего глава украинской разведки Кирилл Буданов анонсировал решающую битву на Украине. Также в разведке США уверены, что ВСУ не смогут захватить Крым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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