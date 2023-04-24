Экс-начальник свердловского СК поссорился с бывшими коллегами

24 апреля 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Михаил Богинский ушел из СК по выслуге лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-глава СУ Следственного комитета по Свердловской области Михаил Богинский, назначенный главным федеральным инспектором по региону, отказался отмечать свой уход из ведомства с бывшими коллегами. Этим он вызвал обиды в среде приближенных к нему офицеров, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Михаил Вячеславович всегда был радушным и доброжелательным, но сейчас почему-то решил не прощаться с офицерами, с которыми хорошо ладил и долго работал. Формально, конечно, попрощался, но многие ждали приглашения на встречу, где можно по-человечески посидеть, пожелать удачи на новой должности. Некоторые даже обиделись», — рассказал собеседник агентства. Другой источник URA.RU высказал мнение, что прощальная встреча Богинского с бывшими коллегами обязательно пройдет, но в список приглашенных попадут только близкие друзья шефа в ведомстве. «Те товарищи, которые думают, что Богинский про них забыл, наверное, и не товарищи вовсе. Кому надо — дождется», — резюмировал собеседник. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Богинского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Богинский проработал в органах следствия больше 30 лет, и 24 апреля полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении Богинского главным федеральным инспектором по региону. С Якушевым силовик знаком более 15 лет, они начали совместную работу в Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-глава СУ Следственного комитета по Свердловской области Михаил Богинский, назначенный главным федеральным инспектором по региону, отказался отмечать свой уход из ведомства с бывшими коллегами. Этим он вызвал обиды в среде приближенных к нему офицеров, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Михаил Вячеславович всегда был радушным и доброжелательным, но сейчас почему-то решил не прощаться с офицерами, с которыми хорошо ладил и долго работал. Формально, конечно, попрощался, но многие ждали приглашения на встречу, где можно по-человечески посидеть, пожелать удачи на новой должности. Некоторые даже обиделись», — рассказал собеседник агентства. Другой источник URA.RU высказал мнение, что прощальная встреча Богинского с бывшими коллегами обязательно пройдет, но в список приглашенных попадут только близкие друзья шефа в ведомстве. «Те товарищи, которые думают, что Богинский про них забыл, наверное, и не товарищи вовсе. Кому надо — дождется», — резюмировал собеседник. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Богинского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Богинский проработал в органах следствия больше 30 лет, и 24 апреля полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении Богинского главным федеральным инспектором по региону. С Якушевым силовик знаком более 15 лет, они начали совместную работу в Тюменской области.