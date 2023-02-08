Источник: шеф свердловского СК уходит в отставку из-за Бастрыкина

Начальник СУ СКР по Свердловской области уходит в отставку

09 февраля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Михаил Богинский был главным свердловским следователем больше четырех лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Шеф свердловского управления СК Михаил Богинский, проработавший в органах следствия больше 30 лет, уходит с поста не совсем по своей воле. Дело во взрывном характере его руководителя Александра Бастрыкина. Зачастую руководители региональных управлений, уезжая в Москву на совещания, не знают, вернутся ли домой в статусе начальников. «Богинскому это надоело. Он решил, что субъектен и Бастрыкин не может отчитывать его как мальчишку», — объясняет источник агентства в силовом ведомстве. Официально в областном управлении СК от комментариев о возможном уходе шефа воздерживаются. Пользуясь почти 15-летним знакомством с уральским полпредом Владимиром Якушевым, Богинский быстро нашел себе следующее место работы. Скоро он станет главным федеральным инспектором по Свердловской области и, видимо, навсегда снимет китель СК. Безусловно, Богинский получит спокойную жизнь, но очень сильно потеряет в статусе. Интерес теперь вызывает только одна интрига — сможет ли Бастрыкин быстро назначить нового начальника СУ СК, тем самым доказав, что правила работы в Следственном комитете адекватные. Если это удастся, то окажется, что не согласившийся с отведенной ролью Богинский — лишь единичный случай, а на пост главы регионального управления по-прежнему выстраиваются очереди из амбициозных следователей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Шеф свердловского управления СК Михаил Богинский, проработавший в органах следствия больше 30 лет, уходит с поста не совсем по своей воле. Дело во взрывном характере его руководителя Александра Бастрыкина. Зачастую руководители региональных управлений, уезжая в Москву на совещания, не знают, вернутся ли домой в статусе начальников. «Богинскому это надоело. Он решил, что субъектен и Бастрыкин не может отчитывать его как мальчишку», — объясняет источник агентства в силовом ведомстве. Официально в областном управлении СК от комментариев о возможном уходе шефа воздерживаются. Пользуясь почти 15-летним знакомством с уральским полпредом Владимиром Якушевым, Богинский быстро нашел себе следующее место работы. Скоро он станет главным федеральным инспектором по Свердловской области и, видимо, навсегда снимет китель СК. Безусловно, Богинский получит спокойную жизнь, но очень сильно потеряет в статусе. Интерес теперь вызывает только одна интрига — сможет ли Бастрыкин быстро назначить нового начальника СУ СК, тем самым доказав, что правила работы в Следственном комитете адекватные. Если это удастся, то окажется, что не согласившийся с отведенной ролью Богинский — лишь единичный случай, а на пост главы регионального управления по-прежнему выстраиваются очереди из амбициозных следователей.