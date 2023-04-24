Экс-мэр Ройзман* вызывает на себя гнев силовиков

24 апреля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

Евгения Ройзмана* начнут судить по уголовному делу о дискредитации армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), приглашая подписчиков на заседания по своему делу о дискредитации армии РФ, вызовет жесткую реакцию силовиков и усугубит свое положение. Таким мнением с URA.RU поделился источник в силовых структурах. «Если Ройзман и его адвокаты попытаются превратить заседания в представление для публики, он прямо нарушит свое обещание не выступать зачинщиком волнений во время ЧП. Реакция силовиков на это может быть только одна — проявление жесткости», — рассказал собеседник агентства. По его словам, такие действия усугубят положение Ройзмана и сведут на нет возможность благоприятного исхода по итогам суда. URA.RU обратилось к адвокату Ройзмана Владиславу Идамжапову. Он не ответил на звонок корреспондента. Ройзмана обвинили в публичной дискредитации армии РФ и возбудили уголовное дело по соответствующей статье — 280.3 УК РФ. Адвокаты Тимофей Гриднев и Владислав Идамжапов призывали подписчиков Ройзмана прийти на заседание и дать показания. При этом ни о каких беспорядках речи не шло, и все желающие предварительно отправлены общаться с юристами. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), приглашая подписчиков на заседания по своему делу о дискредитации армии РФ, вызовет жесткую реакцию силовиков и усугубит свое положение. Таким мнением с URA.RU поделился источник в силовых структурах. «Если Ройзман и его адвокаты попытаются превратить заседания в представление для публики, он прямо нарушит свое обещание не выступать зачинщиком волнений во время ЧП. Реакция силовиков на это может быть только одна — проявление жесткости», — рассказал собеседник агентства. По его словам, такие действия усугубят положение Ройзмана и сведут на нет возможность благоприятного исхода по итогам суда. URA.RU обратилось к адвокату Ройзмана Владиславу Идамжапову. Он не ответил на звонок корреспондента. Ройзмана обвинили в публичной дискредитации армии РФ и возбудили уголовное дело по соответствующей статье — 280.3 УК РФ. Адвокаты Тимофей Гриднев и Владислав Идамжапов призывали подписчиков Ройзмана прийти на заседание и дать показания. При этом ни о каких беспорядках речи не шло, и все желающие предварительно отправлены общаться с юристами. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.