Экс-мэр Ройзман* вызывает на себя гнев силовиков

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Мера пресечения по Евгению Ройзману. Екатеринбург , ройзман евгений
Евгения Ройзмана* начнут судить по уголовному делу о дискредитации армии Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), приглашая подписчиков на заседания по своему делу о дискредитации армии РФ, вызовет жесткую реакцию силовиков и усугубит свое положение. Таким мнением с URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«Если Ройзман и его адвокаты попытаются превратить заседания в представление для публики, он прямо нарушит свое обещание не выступать зачинщиком волнений во время ЧП. Реакция силовиков на это может быть только одна — проявление жесткости», — рассказал собеседник агентства. По его словам, такие действия усугубят положение Ройзмана и сведут на нет возможность благоприятного исхода по итогам суда.

URA.RU обратилось к адвокату Ройзмана Владиславу Идамжапову. Он не ответил на звонок корреспондента.

Ройзмана обвинили в публичной дискредитации армии РФ и возбудили уголовное дело по соответствующей статье — 280.3 УК РФ. Адвокаты Тимофей Гриднев и Владислав Идамжапов призывали подписчиков Ройзмана прийти на заседание и дать показания. При этом ни о каких беспорядках речи не шло, и все желающие предварительно отправлены общаться с юристами.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), приглашая подписчиков на заседания по своему делу о дискредитации армии РФ, вызовет жесткую реакцию силовиков и усугубит свое положение. Таким мнением с URA.RU поделился источник в силовых структурах. «Если Ройзман и его адвокаты попытаются превратить заседания в представление для публики, он прямо нарушит свое обещание не выступать зачинщиком волнений во время ЧП. Реакция силовиков на это может быть только одна — проявление жесткости», — рассказал собеседник агентства. По его словам, такие действия усугубят положение Ройзмана и сведут на нет возможность благоприятного исхода по итогам суда. URA.RU обратилось к адвокату Ройзмана Владиславу Идамжапову. Он не ответил на звонок корреспондента. Ройзмана обвинили в публичной дискредитации армии РФ и возбудили уголовное дело по соответствующей статье — 280.3 УК РФ. Адвокаты Тимофей Гриднев и Владислав Идамжапов призывали подписчиков Ройзмана прийти на заседание и дать показания. При этом ни о каких беспорядках речи не шло, и все желающие предварительно отправлены общаться с юристами. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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