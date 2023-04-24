Росатом утвердил нового гендиректора челябинского ПО «Маяк»

Новым директором ПО «Маяк» утвержден Андрей Порошин

С сентября 2022 года Андрей Порошин исполнял обязанности генерального директора Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Генеральным директором входящего в структуру Росатома производственного объединения «Маяк» (Челябинская область) утвержден Андрей Порошин. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности, а прежде — замгенерального директора по экономике и финансам, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наблюдательный совет Госкорпорации «Росатом» утвердил назначение Андрея Порошина генеральным директором ФГУП «ПО «Маяк». С сентября 2022 года Андрей Порошин исполнял обязанности руководителя градообразующего предприятия Озерска. После проведения необходимых согласующих процедур его кандидатура была коллегиально утверждена на очном заседании наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»», — говорится в официальном сообщении объединения.

Ранее стало известно, что его предшественник, Михаил Похлебаев, руководил «Маяком» с декабря 2014 года. Об его отставке стало известно 12 сентября 2022 года.