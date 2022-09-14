ПО «Маяк» в Озерске возглавил новый человек (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности гендиректора входящего в структуру Росатома производственного объединения «Маяк» (Челябинская область) назначен Андрей Порошин. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Об отставке экс-руководителя предприятия Михаила Похлебаева стало известно 12 сентября.

О назначении сообщил первый заместитель генерального директора — директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу Госкорпорации «Росатом» Олег Шубин на оперативном совещании. По его словам, формулировка «исполняющий обязанности» останется до завершения всех согласований и утверждения в должности решением очного заседании наблюдательного совета «Росатома». Ранее Андрей Порошин занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.

Порошин родился в Озерске 9 апреля 1978 года. В 2001 году закончил Уральский госуниверситет по специальности «Математика, прикладная математика», а в 2002 году — Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по программе «Экономика и управление на предприятии». В атомной отрасли работает более 20 лет, начав на заводе химпроизводства «Маяка», где стал в итоге заместителем главного инженера по производству. В 2009 году назначен замдиректора по экономике и финансам предприятия, затем главным экономистом. С 2015 года работал заместителем гендиректора по экономике и финансам.

Его предшественник Михаил Похлебаев руководил «Маяком» с декабря 2014 года. Он продолжит работать в соседнем Снежинске во ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» (РФЯЦ). Это предприятие также входит в госкорпорацию «Росатом».

Андрей Порошин работает в структурах Росатома два десятилетия Фото: информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»