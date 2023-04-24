Телеканал Соловьев Live предложил главному критику Байдена работу

Телеканал Соловьев Live предложил работу американскому телеведущему Такеру Карлсону. Журналист часто в эфире программы Fox News высказывался против американского президента Джо Байдена.
«Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена», — появилось сообщение в telegram-канале российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева. Журналисту направили письмо с предложением стать экспертом или ведущим на российском телевидении.
Ранее стало известно, что Карлсон, активно выступающий против политики президента США Джо Байдена, принял решение уволиться с Fox News. В пресс-службе телеканала сообщили, что это решение было принято по обоюдному желанию, передает «Национальная служба новостей».
Телеканал Соловьев Live предложил работу американскому телеведущему Такеру Карлсону. Журналист часто в эфире программы Fox News высказывался против американского президента Джо Байдена. «Такер, приходи к нам. У нас можно не бояться ругать Байдена», — появилось сообщение в telegram-канале российского журналиста, телеведущего Владимира Соловьева. Журналисту направили письмо с предложением стать экспертом или ведущим на российском телевидении. Ранее стало известно, что Карлсон, активно выступающий против политики президента США Джо Байдена, принял решение уволиться с Fox News. В пресс-службе телеканала сообщили, что это решение было принято по обоюдному желанию, передает «Национальная служба новостей».