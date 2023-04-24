Лавров неожиданно отреагировал на вопрос о зерновой сделке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно отреагировал на вопрос о перспективах зерновой сделки. Он похвалил платье журналистки.
«Хорошее платье. Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Соглашение о зерновой сделке было подписано между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предполагает создание безопасных морских коридоров для экспорта зерна во избежание мирового продовольственного кризиса. Ранее власти Турции заявили, что в случае отмены зерновой сделки с Россией, продовольственный кризис может наступить уже в мае.
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