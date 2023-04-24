24 апреля 2023

Лавров неожиданно отреагировал на вопрос о зерновой сделке

Лавров сделал комплимент журналистке вместо ответа на вопрос о зерновой сделке
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно отреагировал на вопрос о перспективах зерновой сделки. Он похвалил платье журналистки.

«Хорошее платье. Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Соглашение о зерновой сделке было подписано между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предполагает создание безопасных морских коридоров для экспорта зерна во избежание мирового продовольственного кризиса. Ранее власти Турции заявили, что в случае отмены зерновой сделки с Россией, продовольственный кризис может наступить уже в мае.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров неожиданно отреагировал на вопрос о перспективах зерновой сделки. Он похвалил платье журналистки. «Хорошее платье. Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий», — цитирует Лаврова РИА Новости. Соглашение о зерновой сделке было подписано между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предполагает создание безопасных морских коридоров для экспорта зерна во избежание мирового продовольственного кризиса. Ранее власти Турции заявили, что в случае отмены зерновой сделки с Россией, продовольственный кризис может наступить уже в мае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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