24 апреля 2023

В Турции сделали пугающий прогноз по зерновой сделке

Глава МИД Турции Чавушоглу: в мае наступит продовольственный кризис в случае прекращения зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
В случае отмены зерновой сделки мировой продовольственный кризис начнется в мае Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Власти Турции считают, что в случае отмены зерновой сделки с Россией, продовольственный кризис может наступить уже в мае. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы встречаемся в тесной связи с ООН по началу экспорта и удобрений из России. Поставки важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы отслеживать требования России. [Продление зерновой сделки] важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — заявил Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 100ТВ.

Ранее URA.RU рассказало, что срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, был продлен при активной поддержке Турции. Соглашение о зерновой сделке было подписано между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предполагает создание безопасных морских коридоров для экспорта зерна, во избежание мирового продовольственного кризиса. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада заинтересованы в продлении соглашения по экспорту зерна, то они должны вывести из-под санкций российский сельскохозяйственный экспорт.

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Власти Турции считают, что в случае отмены зерновой сделки с Россией, продовольственный кризис может наступить уже в мае. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу. «Мы встречаемся в тесной связи с ООН по началу экспорта и удобрений из России. Поставки важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы отслеживать требования России. [Продление зерновой сделки] важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — заявил Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 100ТВ. Ранее URA.RU рассказало, что срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, был продлен при активной поддержке Турции. Соглашение о зерновой сделке было подписано между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предполагает создание безопасных морских коридоров для экспорта зерна, во избежание мирового продовольственного кризиса. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада заинтересованы в продлении соглашения по экспорту зерна, то они должны вывести из-под санкций российский сельскохозяйственный экспорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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