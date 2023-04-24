В Турции сделали пугающий прогноз по зерновой сделке

Глава МИД Турции Чавушоглу: в мае наступит продовольственный кризис в случае прекращения зерновой сделки

25 апреля 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

В случае отмены зерновой сделки мировой продовольственный кризис начнется в мае Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Власти Турции считают, что в случае отмены зерновой сделки с Россией, продовольственный кризис может наступить уже в мае. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу. «Мы встречаемся в тесной связи с ООН по началу экспорта и удобрений из России. Поставки важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы отслеживать требования России. [Продление зерновой сделки] важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — заявил Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 100ТВ. Ранее URA.RU рассказало, что срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, был продлен при активной поддержке Турции. Соглашение о зерновой сделке было подписано между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предполагает создание безопасных морских коридоров для экспорта зерна, во избежание мирового продовольственного кризиса. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада заинтересованы в продлении соглашения по экспорту зерна, то они должны вывести из-под санкций российский сельскохозяйственный экспорт.

Власти Турции считают, что в случае отмены зерновой сделки с Россией, продовольственный кризис может наступить уже в мае. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу. «Мы встречаемся в тесной связи с ООН по началу экспорта и удобрений из России. Поставки важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы отслеживать требования России. [Продление зерновой сделки] важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — заявил Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 100ТВ. Ранее URA.RU рассказало, что срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, был продлен при активной поддержке Турции. Соглашение о зерновой сделке было подписано между Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Оно предполагает создание безопасных морских коридоров для экспорта зерна, во избежание мирового продовольственного кризиса. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада заинтересованы в продлении соглашения по экспорту зерна, то они должны вывести из-под санкций российский сельскохозяйственный экспорт.