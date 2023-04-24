24 апреля 2023

Родственник Кадырова получил высокую должность в Чечне

Советником Кадырова по силовому блоку стал его племянник
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Советником Рамзана Кадырова по силовому блоку стал его племянник Хамзат Кадыров Фото:

На должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку назначен племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. Об этом сообщил его дядя.

«В Грозном представил на должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Уверен, что он справится с поставленными задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что на пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. Родственник Кадырова занял эту должность в 30 лет, передает Lenta.ru.

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На должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку назначен племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. Об этом сообщил его дядя. «В Грозном представил на должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Уверен, что он справится с поставленными задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что на пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. Родственник Кадырова занял эту должность в 30 лет, передает Lenta.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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