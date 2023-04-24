Родственник Кадырова получил высокую должность в Чечне Советником Кадырова по силовому блоку стал его племянник 25 апреля 2023 в 00:03 Размер текста - 17 + Советником Рамзана Кадырова по силовому блоку стал его племянник Хамзат Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU На должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку назначен племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. Об этом сообщил его дядя. «В Грозном представил на должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Уверен, что он справится с поставленными задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что на пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. Родственник Кадырова занял эту должность в 30 лет, передает Lenta.ru. На должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку назначен племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. Об этом сообщил его дядя. «В Грозном представил на должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Уверен, что он справится с поставленными задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что на пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. Родственник Кадырова занял эту должность в 30 лет, передает Lenta.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям