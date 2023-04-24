Родственник Кадырова получил высокую должность в Чечне

На должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку назначен племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров. Об этом сообщил его дядя.
«В Грозном представил на должность советника — помощника главы Чеченской Республики по силовому блоку дорогого племянника Хамзата Кадырова. Уверен, что он справится с поставленными задачами по обеспечению оперативного взаимодействия между структурами», —
Ранее стало известно, что на пост временно исполняющего обязанности мэра города Грозного назначен Хас-Магомед Кадыров. Родственник Кадырова занял эту должность в 30 лет, передает Lenta.ru.
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