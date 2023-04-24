Боец с позывным «Шам»: ВСУ пытаются уничтожить эвакуационные группы РФ

25 апреля 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреливают российские эвакуационные группы из артиллерии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи артиллерии охотятся за группами российских бойцов, которые эвакуируют раненых. Об этом сообщил участник специальной военной операции с позывным «Шам». «Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они [артиллеристы украинской армии] этого ждут. Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют», — сообщил боец с позывным «Шам» РИА Новости. Таким способом ВСУ пытаются накрыть артиллерийским огнем докторов и фельдшеров, прибывших для эвакуации раненых. Российские военнослужащие знают об этой тактике и стараются страховать себя. Ранее URA.RU рассказало, что генерал ВСУ Сергей Кривонос советует военнослужащим Украины нападать там, где мало российских солдат. Украинские солдаты должны прорвать оборону и взять российских бойцов в кольцо.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи артиллерии охотятся за группами российских бойцов, которые эвакуируют раненых. Об этом сообщил участник специальной военной операции с позывным «Шам». «Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они [артиллеристы украинской армии] этого ждут. Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют», — сообщил боец с позывным «Шам» РИА Новости. Таким способом ВСУ пытаются накрыть артиллерийским огнем докторов и фельдшеров, прибывших для эвакуации раненых. Российские военнослужащие знают об этой тактике и стараются страховать себя. Ранее URA.RU рассказало, что генерал ВСУ Сергей Кривонос советует военнослужащим Украины нападать там, где мало российских солдат. Украинские солдаты должны прорвать оборону и взять российских бойцов в кольцо.