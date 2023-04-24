24 апреля 2023

Боец с позывным «Шам»: ВСУ пытаются уничтожить эвакуационные группы РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, артиллерия, артподготовка, боевые действия, сво, гаубицы, геоцинт, нона, сбойка
ВСУ обстреливают российские эвакуационные группы из артиллерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи артиллерии охотятся за группами российских бойцов, которые эвакуируют раненых. Об этом сообщил участник специальной военной операции с позывным «Шам».

«Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они [артиллеристы украинской армии] этого ждут. Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют», — сообщил боец с позывным «Шам» РИА Новости.

Таким способом ВСУ пытаются накрыть артиллерийским огнем докторов и фельдшеров, прибывших для эвакуации раненых. Российские военнослужащие знают об этой тактике и стараются страховать себя.

Ранее URA.RU рассказало, что генерал ВСУ Сергей Кривонос советует военнослужащим Украины нападать там, где мало российских солдат. Украинские солдаты должны прорвать оборону и взять российских бойцов в кольцо.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи артиллерии охотятся за группами российских бойцов, которые эвакуируют раненых. Об этом сообщил участник специальной военной операции с позывным «Шам». «Если есть жертвы или раненые, на данный участок прибывают эвакуационные группы, и они [артиллеристы украинской армии] этого ждут. Выстрелили, проходит 15-20 минут, и потом они в эту же точку бьют», — сообщил боец с позывным «Шам» РИА Новости. Таким способом ВСУ пытаются накрыть артиллерийским огнем докторов и фельдшеров, прибывших для эвакуации раненых. Российские военнослужащие знают об этой тактике и стараются страховать себя. Ранее URA.RU рассказало, что генерал ВСУ Сергей Кривонос советует военнослужащим Украины нападать там, где мало российских солдат. Украинские солдаты должны прорвать оборону и взять российских бойцов в кольцо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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