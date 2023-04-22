Генерал ВСУ Кривонос посоветовал солдатам применять тактику нацистов против России

22 апреля 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Сергей Кривонос отметил превосходство укреплений РФ над украинскими Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо организовать наступление в местах, где нет массового скопления россиян, подражая тактике, которую использовали нацисты в 1941 году. Об этом сообщил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос. «Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример „Линии Сталина“, которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление», — сказал Кривонос в эфире украинского «Пятого канала». Генерал ВСУ отметил, что важно наступать там, где нет людей в окопах. Кривонос заявил, что армия РФ значительно превосходит ВСУ по способности возводить укрепления на местности. Генерал пояснил, что в России оборонительным сооружениям уделялось должное внимание, тогда как власти Украины игнорировали это. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ не смогут провести контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды. В Минобороны Украины сообщили, что армия приступила к активным штурмовым действиям. Военные эксперты предполагают, что наступление закончится неудачей для украинских военных.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо организовать наступление в местах, где нет массового скопления россиян, подражая тактике, которую использовали нацисты в 1941 году. Об этом сообщил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос. «Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример „Линии Сталина“, которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление», — сказал Кривонос в эфире украинского «Пятого канала». Генерал ВСУ отметил, что важно наступать там, где нет людей в окопах. Кривонос заявил, что армия РФ значительно превосходит ВСУ по способности возводить укрепления на местности. Генерал пояснил, что в России оборонительным сооружениям уделялось должное внимание, тогда как власти Украины игнорировали это. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ не смогут провести контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды. В Минобороны Украины сообщили, что армия приступила к активным штурмовым действиям. Военные эксперты предполагают, что наступление закончится неудачей для украинских военных.