Генерал ВСУ Кривонос посоветовал солдатам применять тактику нацистов против России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, автомат, армия, военные, украина, ВСУ, stock
Сергей Кривонос отметил превосходство укреплений РФ над украинскими Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо организовать наступление в местах, где нет массового скопления россиян, подражая тактике, которую использовали нацисты в 1941 году. Об этом сообщил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример „Линии Сталина“, которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление», — сказал Кривонос в эфире украинского «Пятого канала». Генерал ВСУ отметил, что важно наступать там, где нет людей в окопах.

Кривонос заявил, что армия РФ значительно превосходит ВСУ по способности возводить укрепления на местности. Генерал пояснил, что в России оборонительным сооружениям уделялось должное внимание, тогда как власти Украины игнорировали это.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ не смогут провести контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды. В Минобороны Украины сообщили, что армия приступила к активным штурмовым действиям. Военные эксперты предполагают, что наступление закончится неудачей для украинских военных.

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо организовать наступление в местах, где нет массового скопления россиян, подражая тактике, которую использовали нацисты в 1941 году. Об этом сообщил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос. «Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример „Линии Сталина“, которая в 1941 году не сработала, <…> и немцы в течение двух-трех дней перешли их и продолжили свое наступление», — сказал Кривонос в эфире украинского «Пятого канала». Генерал ВСУ отметил, что важно наступать там, где нет людей в окопах. Кривонос заявил, что армия РФ значительно превосходит ВСУ по способности возводить укрепления на местности. Генерал пояснил, что в России оборонительным сооружениям уделялось должное внимание, тогда как власти Украины игнорировали это. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ не смогут провести контрнаступление в ближайшие две недели из-за неблагоприятной погоды. В Минобороны Украины сообщили, что армия приступила к активным штурмовым действиям. Военные эксперты предполагают, что наступление закончится неудачей для украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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