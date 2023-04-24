24 апреля 2023
23 апреля 2023

Рыбак из ХМАО предупредил о штрафах за выход на лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания. Курган, купель, крещенские купания, переход по льду, лед, опасен для жизни
В Сургуте полицейские штрафуют любителей зимней рыбалки Фото:

В Сургуте (ХМАО) полицейские патрулируют городские водоемы и выносят предупреждения и штрафы любителям зимней рыбалки. Об этом сообщил сургутянин Иван Карпов.

«Сотрудники полиции ездят на воздушной подушке и выписывают штрафы. Два раза в выходные ко мне подъезжали на Финском, я отделывался предупреждением», — написал Иван Карпов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что желающих порыбачить еще много. Иван выловил несколько килограммовых щук на карьере в районе Сайгатино.

Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе рыбак выловил больше десятка щук на «секретном» озере. Он также сообщил, что окунь на озере клюет плохо.

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В Сургуте (ХМАО) полицейские патрулируют городские водоемы и выносят предупреждения и штрафы любителям зимней рыбалки. Об этом сообщил сургутянин Иван Карпов. «Сотрудники полиции ездят на воздушной подушке и выписывают штрафы. Два раза в выходные ко мне подъезжали на Финском, я отделывался предупреждением», — написал Иван Карпов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что желающих порыбачить еще много. Иван выловил несколько килограммовых щук на карьере в районе Сайгатино. Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе рыбак выловил больше десятка щук на «секретном» озере. Он также сообщил, что окунь на озере клюет плохо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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