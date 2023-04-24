Рыбак из ХМАО предупредил о штрафах за выход на лед

25 апреля 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

В Сургуте полицейские штрафуют любителей зимней рыбалки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) полицейские патрулируют городские водоемы и выносят предупреждения и штрафы любителям зимней рыбалки. Об этом сообщил сургутянин Иван Карпов. «Сотрудники полиции ездят на воздушной подушке и выписывают штрафы. Два раза в выходные ко мне подъезжали на Финском, я отделывался предупреждением», — написал Иван Карпов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что желающих порыбачить еще много. Иван выловил несколько килограммовых щук на карьере в районе Сайгатино. Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе рыбак выловил больше десятка щук на «секретном» озере. Он также сообщил, что окунь на озере клюет плохо.

В Сургуте (ХМАО) полицейские патрулируют городские водоемы и выносят предупреждения и штрафы любителям зимней рыбалки. Об этом сообщил сургутянин Иван Карпов. «Сотрудники полиции ездят на воздушной подушке и выписывают штрафы. Два раза в выходные ко мне подъезжали на Финском, я отделывался предупреждением», — написал Иван Карпов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что желающих порыбачить еще много. Иван выловил несколько килограммовых щук на карьере в районе Сайгатино. Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе рыбак выловил больше десятка щук на «секретном» озере. Он также сообщил, что окунь на озере клюет плохо.