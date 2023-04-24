Рыбак из ХМАО предупредил о штрафах за выход на лед

В Сургуте (ХМАО) полицейские патрулируют городские водоемы и выносят предупреждения и штрафы любителям зимней рыбалки. Об этом сообщил сургутянин Иван Карпов.
«Сотрудники полиции ездят на воздушной подушке и выписывают штрафы. Два раза в выходные ко мне подъезжали на Финском, я отделывался предупреждением», — написал Иван Карпов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он добавил, что желающих порыбачить еще много. Иван выловил несколько килограммовых щук на карьере в районе Сайгатино.
Ранее URA.RU рассказало, что в Белоярском районе рыбак выловил больше десятка щук на «секретном» озере. Он также сообщил, что окунь на озере клюет плохо.
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