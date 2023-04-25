NYT: наступлению ВСУ грозит провал из-за российских радистов

25 апреля 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Российские радисты не позволяют ВСУ проводить масштабные операции, передает The New York Times Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных-радистов. Об этом пишет газета The New York Times. Авторы отмечают, что украинское наступление невозможно именно по этой причине. «Солдаты, воюющие на Украине, говорят, что до сих пор изощренная маневренная война практически невозможна. Надежная связь также невозможна потому что радиооборудование различается от подразделения к подразделению и подвержено русским помехам», — говорится в материале газеты. По словам украинского солдата, участвовавшего в недавней неудачной атаке на юге страны, ВСУ не представляется возможным координировать любые операции выше уровня одного взвода, уточняется в статье. Ранее военные генералы Великобритании выразили мнение, что контрнаступление ВСУ обречено на провал, передает «Царьград». По их словам, украинские военные не смогут нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции. Источник в Белом доме сообщил, что США готовы принять на себя удар за провал наступления.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут удачно координироваться между подразделениями из-за удачной работы российских военных-радистов. Об этом пишет газета The New York Times. Авторы отмечают, что украинское наступление невозможно именно по этой причине. «Солдаты, воюющие на Украине, говорят, что до сих пор изощренная маневренная война практически невозможна. Надежная связь также невозможна потому что радиооборудование различается от подразделения к подразделению и подвержено русским помехам», — говорится в материале газеты. По словам украинского солдата, участвовавшего в недавней неудачной атаке на юге страны, ВСУ не представляется возможным координировать любые операции выше уровня одного взвода, уточняется в статье. Ранее военные генералы Великобритании выразили мнение, что контрнаступление ВСУ обречено на провал, передает «Царьград». По их словам, украинские военные не смогут нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения операции. Источник в Белом доме сообщил, что США готовы принять на себя удар за провал наступления.