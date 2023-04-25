Врач рассказала, какая аллергия может кончиться астмой

Аллерголог Шугаева: при симптомах аллергии на плесень необходимо посетить врача

Врач-иммунолог Анастасия Шугаева рассказала, когда аллергия переходит в астму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бронхиальной астмой может закончиться аллергия на плесень. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Анастасия Шугаева. Она порекомендовала сразу обратиться к врачу при симптомах такой аллергии.

«Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу», — посоветовала Анастасия Шугаева в беседе с журналистом «Известий». Она сообщила, что о такой аллергии могут свидетельствовать респираторные симптомы: кашель и насморк. Более редкие, но также встречающиеся симптомы: слезоточивость, крапивница и зуд на слизистых.

Чаще всего аллергия проявляется на плесень, споры которой попадают в организм через дыхательные пути из воздуха. Но иногда реакция может случиться на пищевые продукты, на которые попала плесень.

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