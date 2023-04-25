Врач рассказала, какая аллергия может кончиться астмой

Аллерголог Шугаева: при симптомах аллергии на плесень необходимо посетить врача
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Врач-иммунолог Анастасия Шугаева рассказала, когда аллергия переходит в астму Фото:

Бронхиальной астмой может закончиться аллергия на плесень. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Анастасия Шугаева. Она порекомендовала сразу обратиться к врачу при симптомах такой аллергии.

«Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу», — посоветовала Анастасия Шугаева в беседе с журналистом «Известий». Она сообщила, что о такой аллергии могут свидетельствовать респираторные симптомы: кашель и насморк. Более редкие, но также встречающиеся симптомы: слезоточивость, крапивница и зуд на слизистых.

Чаще всего аллергия проявляется на плесень, споры которой попадают в организм через дыхательные пути из воздуха. Но иногда реакция может случиться на пищевые продукты, на которые попала плесень.

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что черный чай может плохо сказаться на здоровье пожилых людей, передает Vse42.Ru. Из-за высокого содержания кофеина он может повышать давление, а это опасно в пожилом возрасте.

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Бронхиальной астмой может закончиться аллергия на плесень. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Анастасия Шугаева. Она порекомендовала сразу обратиться к врачу при симптомах такой аллергии. «Аллергия на плесень очень коварна и быстро переходит в бронхиальную астму, поэтому при подозрении на аллергию к плесневым грибам необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-аллергологу», — посоветовала Анастасия Шугаева в беседе с журналистом «Известий». Она сообщила, что о такой аллергии могут свидетельствовать респираторные симптомы: кашель и насморк. Более редкие, но также встречающиеся симптомы: слезоточивость, крапивница и зуд на слизистых. Чаще всего аллергия проявляется на плесень, споры которой попадают в организм через дыхательные пути из воздуха. Но иногда реакция может случиться на пищевые продукты, на которые попала плесень. Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что черный чай может плохо сказаться на здоровье пожилых людей, передает Vse42.Ru. Из-за высокого содержания кофеина он может повышать давление, а это опасно в пожилом возрасте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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