Суд отправил в колонию мигрантку, пытавшуюся продать ребенка в Екатеринбурге

25 апреля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Наргиз Айтматова отправлена в колонию за торговлю ребенком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мигрантка Наргиз Айтматова, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга, отправлена в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Женщина была задержана в 2022 году, когда опубликовала в соцсетях объявление о продаже ребенка. Ее запись вовремя нашли силовики. Один из них представился покупателем и предложил женщине провести сделку в торговом центре Екатеринбурга. Там Айтматову уже ждали полицейские, которые задержали женщину после получения денег, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что перед продажей «покупатель» переписывался с Айтматовой около трех недель. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за незаконную торговлю спиртом.

Мигрантка Наргиз Айтматова, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга, отправлена в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Женщина была задержана в 2022 году, когда опубликовала в соцсетях объявление о продаже ребенка. Ее запись вовремя нашли силовики. Один из них представился покупателем и предложил женщине провести сделку в торговом центре Екатеринбурга. Там Айтматову уже ждали полицейские, которые задержали женщину после получения денег, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что перед продажей «покупатель» переписывался с Айтматовой около трех недель. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за незаконную торговлю спиртом.