24 апреля 2023

Суд отправил в колонию мигрантку, пытавшуюся продать ребенка в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Айтматовой Наргиз, подозреваемой в торговле своим ребенком. Екатеринбург , суд, айтматова наргиз
Наргиз Айтматова отправлена в колонию за торговлю ребенком Фото:

Мигрантка Наргиз Айтматова, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга, отправлена в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Женщина была задержана в 2022 году, когда опубликовала в соцсетях объявление о продаже ребенка.

Ее запись вовремя нашли силовики. Один из них представился покупателем и предложил женщине провести сделку в торговом центре Екатеринбурга. Там Айтматову уже ждали полицейские, которые задержали женщину после получения денег, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что перед продажей «покупатель» переписывался с Айтматовой около трех недель. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за незаконную торговлю спиртом.

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Мигрантка Наргиз Айтматова, которая пыталась продать семилетнего ребенка за 300 тысяч рублей в одном из торговых центров Екатеринбурга, отправлена в колонию на пять лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Женщина была задержана в 2022 году, когда опубликовала в соцсетях объявление о продаже ребенка. Ее запись вовремя нашли силовики. Один из них представился покупателем и предложил женщине провести сделку в торговом центре Екатеринбурга. Там Айтматову уже ждали полицейские, которые задержали женщину после получения денег, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что перед продажей «покупатель» переписывался с Айтматовой около трех недель. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за незаконную торговлю спиртом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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