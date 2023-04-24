В Курганской области «Почта России» изменит график работы из-за майских праздников

Курганские почтальоны не будут разносить пенсии и пособия в выходные дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отделения «Почты России» меняют график работы из-за майских праздников. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в Курганской области. 8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья», — рассказали URA.RU сотрудники пресс-службы.

Сообщается, что в период со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Сотрудники пресс-службы также отмечают, что в выходные дни почтальоны не будут разносить печатные издания, а также пенсии и пособия (они будут доставляться согласно графику).

Ранее URA.RU писало, что курганские почтальоны обсуждают переход на трехдневный рабочий график. Они считают, что это связано с маленьким количеством сотрудников в отделениях.