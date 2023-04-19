Курганские почтальоны обсуждают переход на трехдневную рабочую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, почта россии
В курганских отделениях Почты России сокращаются рабочие дни Фото:

Сотрудники отделений Почты России в Курганской области обсуждают переход на трехдневную рабочую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к работе почтовых связей.

«Отделения Почты России переходят на трехдневный режим работы. Село Глядянское в Притобольном округе уже работает так, остальные округа готовятся к переходу», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что такие меры применяются из-за нехватки сотрудников в отделениях Почты России.

В управлении Федеральной почтовой связи (УФПС) по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что в окружных центрах такого режима работы нет, в том числе и в селе Глядянском. «В исключительных случаях, по причине внезапных заболеваний сотрудников, режим работы ОПС может быть изменен на непродолжительное время», — отмечают в курганском УФПС.

Также в управлении сообщают, что в настоящий момент с заполнением вакансий в почтовых отделениях действительно сложно. Такая проблема стоит не только в сельских пунктах, но и в городских отделениях связи.

Ранее URA.RU писало, что курганских почтальонов заставили фотографироваться, чтобы попасть на работу. Такую практику ввели для проверки личности сотрудников.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники отделений Почты России в Курганской области обсуждают переход на трехдневную рабочую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к работе почтовых связей. «Отделения Почты России переходят на трехдневный режим работы. Село Глядянское в Притобольном округе уже работает так, остальные округа готовятся к переходу», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что такие меры применяются из-за нехватки сотрудников в отделениях Почты России. В управлении Федеральной почтовой связи (УФПС) по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что в окружных центрах такого режима работы нет, в том числе и в селе Глядянском. «В исключительных случаях, по причине внезапных заболеваний сотрудников, режим работы ОПС может быть изменен на непродолжительное время», — отмечают в курганском УФПС. Также в управлении сообщают, что в настоящий момент с заполнением вакансий в почтовых отделениях действительно сложно. Такая проблема стоит не только в сельских пунктах, но и в городских отделениях связи. Ранее URA.RU писало, что курганских почтальонов заставили фотографироваться, чтобы попасть на работу. Такую практику ввели для проверки личности сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...