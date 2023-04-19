Курганские почтальоны обсуждают переход на трехдневную рабочую неделю

В курганских отделениях Почты России сокращаются рабочие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники отделений Почты России в Курганской области обсуждают переход на трехдневную рабочую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, близкий к работе почтовых связей.

«Отделения Почты России переходят на трехдневный режим работы. Село Глядянское в Притобольном округе уже работает так, остальные округа готовятся к переходу», — рассказал URA.RU источник. Сообщается, что такие меры применяются из-за нехватки сотрудников в отделениях Почты России.

В управлении Федеральной почтовой связи (УФПС) по Курганской области корреспонденту URA.RU пояснили, что в окружных центрах такого режима работы нет, в том числе и в селе Глядянском. «В исключительных случаях, по причине внезапных заболеваний сотрудников, режим работы ОПС может быть изменен на непродолжительное время», — отмечают в курганском УФПС.

Также в управлении сообщают, что в настоящий момент с заполнением вакансий в почтовых отделениях действительно сложно. Такая проблема стоит не только в сельских пунктах, но и в городских отделениях связи.

Ранее URA.RU писало, что курганских почтальонов заставили фотографироваться, чтобы попасть на работу. Такую практику ввели для проверки личности сотрудников.