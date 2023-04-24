Мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева наградили благодарственным письмом президента РФ. Награду главе свердловского города вручал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в Кремле. Об этом сообщает telegram-канал Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
«Благодарственным письмом президента РФ „За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации“ награждены Сопредседатели ВАРМСУ Ирина Гусева, глава Тюмени Руслан Кухарук, <…> глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев», — говорится в сообщении. Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля.
Ранее полпред РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и свердловский губернатор Евгений Куйвашев включили в президиум Совета 14 человек. В их числе оказался мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и десятки высокопоставленных чиновников, представителей субъектов РФ.
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